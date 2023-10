Κόσμος

Ισραήλ – Νετανιάχου: Υποκριτές όσοι μας κατηγορούν για εγκλήματα πολέμου

Ο πόλεμος αυτός θα είναι δύσκολος και μακρύς, προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Η εν εξελίξει χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας είναι η δεύτερη φάση του πολέμου, δήλωσε απόψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, καλώντας τον άμαχο πληθυσμό του παλαιστινιακού θύλακα να μετακινηθεί σε ασφαλείς περιοχές.

Ο πόλεμος αυτός θα είναι δύσκολος και μακρύς, προειδοποίησε ο Νετανιάχου στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ενώ χαρακτήρισε «υποκριτές» όσους κατηγορούν το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου.

Υποσχέθηκε επίσης στις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας ότι «θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια» για την απελευθέρωση αυτών των ανθρώπων».

Μια συλλογικότητα στην οποία μετέχουν οι οικογένειες των περίπου 220 ομήρων που κρατά η Χαμάς είχε ζητήσε να συναντηθεί με στελέχη του πολεμικού συμβουλίου. Τα μέλη της ήθελαν να ενημερωθούν για τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχουν για τους ομήρους η χερσαία επιχείρηση που ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής καθώς και οι βομβαρδισμοί στη Γάζα.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ είπε ότι ο στρατός επιφέρει βαριά πλήγματα στη Χαμάς, τονίζοντας ότι όση περισσότερη πίεση ασκείται στην παλαιστινιακή οργάνωση τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να απελευθερωθούν οι όμηροι. Επανέλαβε επίσης ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει να διευρύνει τον πόλεμο. «Όμως είμαστε προετοιμασμένοι σε όλα τα μέτωπα», πρόσθεσε.

Την πεποίθησή του ότι η χερσαία επιχείρηση μπορεί να βοηθήσει να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι όμηροι εξέφρασε και το μέλος του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου, Μπένι Γκαντζ.

