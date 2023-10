Αθλητικά

Μαρούσι – Καρδίτσα: Έκαναν σεφτέ οι γηπεδούχοι

Οι φιλοξενούμενοι βυθίστηκαν ακόμη περισσότερο στη βαθμολογία, καθώς μετρούν 5 ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Το Μαρούσι έκανε... σεφτέ στις νίκες στην εφετινή Α1 Ανδρών/Basket League, «βυθίζοντας» ακόμα περισσότερο την Καρδίτσα, η οποία μετράει πλέον πέντε ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Με υπηρεσιακό τεχνικό των Άγγελο Τσίκληρα, καθώς ο Γιώργος Λιμνιάτης ήταν ασθενής, η ομάδα των βορείων προαστίων πήρε το ντέρμπι των ουραγών με 94-88, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Αϊζέια Μπρίσκο (23π.).

Το Μαρούσι είχε ένα μικρό προβάδισμα από το πρώτο τζάμπολ, το οποίο συντήρησε μέχρι το 30΄ (72-65), ενώ ουσιαστικά «καθάρισε» τη νίκη στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου, όταν με επιμέρους σκορ 11-5 ξέφυγε για πρώτη φορά με +11 (83-70) και δεν αγχώθηκε μέχρι το φινάλα, εξαργυρώνοντας την κυριαρχία του Μίροσλαβ Ραντούλιτσα (19π.) κοντά στο καλάθι.

Πολύτιμη η προσφορά και του Μάρκο Λούκοβιτς με 15 πόντους, όπως και του Σακούρ Τζούστον με νταμπλ νταμπλ (11π., 10ρ.). Από την Καρδίτσα ξεχώρισε ο Σακ Μπιουκάναν με 17 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 44-41, 72-65, 94-88

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Μπακάλης, Κωνσταντινίδου

ΜΑΡΟΥΣΙ (Άγγελος Τσίκληρας): Τζούστον 11 (1), Μπρίσκο 23 (1), Ραντούλιτσα 19, Νικολαΐδης 7 (1), Γιαννόπουλος 5, Χιλ 4, Πένο 10 (2), Στασινός, Μπόγρης, Λούκοβιτς 15 (3).

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Γουάιτ 15, Μπιουκάναν 17, Κλάσεν 8 (2), Σμιθ 16 (1), Καμπερίδης, ΜακΚάλουμ 9, Δίπλαρος 7, Χρηστίδης 5, Αβδάλας, Σάιμπερτ 11 (1).

