Ατρόμητος – Παναιτωλικός: Πρεμιέρα στις νίκες για τους Περιστεριώτες

Στις καθυστερήσεις πέτυχε την πρώτη του νίκη ο Ατρόμητος, που φιλοξένησε τον Παναιτωλικό, στο Περιστέρι.

Ο Ατρόμητος σημείωσε την πρώτη εφετινή νίκη στο πρωτάθλημα επικρατώντας με 3-2 του Παναιτωλικού στο Περιστέρι για την 9η αγωνιστική και στο ντεμπούτο του Σάσα ίλιτς στον πάγκο του, στο μακράν πιο δραματικό παιχνίδι της τρέχουσας περιόδου, που περιείχε όλες τις παραμέτρους ενός ποδοσφαιρικού θρίλερ.

Οι Αγρινιώτες προηγήθηκαν, οι «κυανόλευκοι» ανέτρεψαν το προβάδισμα και πέρασαν μπροστά, ισοφαρίστηκαν και τελικά έφτασαν στη νίκη με ένα γκολ που σημειώθηκε στο 90΄+1 και κατακυρώθηκε στο 90΄+9, ενώ στις καθυστερήσεις υπήρξε και κόκκινη κάρτα (Ντίας). Όπως και νάχει, ο Ατρόμητος έφτασε στους 6 βαθμούς κι έφτασε τον αποψινό αντίπαλό του, αφήνοντας πίσω του Βόλο και ΠΑΣ Γιάννινα (έχει παιχνίδι λιγότερο).

Ο αγώνας ξεκίνησε με μια μοναδική ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, όταν χωρίς να έχει συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό ο Φρεντερίκο Ντουάρτε πήρε την πάσα του Πέδρο, μπήκε στην περιοχή και πέρασε τον Τσιντώτα αλλά ο Ασεβέδο απομάκρυνε πάνω στη γραμμή. Οι «κυανόλευκοι» απάντησαν με ένα μόλις άστοχο σουτ του Αγκιμπού Καμαρά στο 4΄.

Προϊόντος του χρόνου τα «Καναρίνια» πήραν τον έλεγχο του αγώνα και αφού ο Ντουάρτε απείλησε ξανά στο 13΄ στέλνοντας την μπάλα πάνω από το δοκάρι από το ύψος της περιοχής, ο Πορτογάλος επιθετικός σκόραρε στην τρίτη τελική του στο παιχνίδι γράφοντας στο 21΄ το 0-1 από κοντά, ύστερα από ενέργεια του Τορεχόν.

Ο διαιτητής Παπαδόπουλος αρχικά ακύρωσε το γκολ για χέρι του σκόρερ, όμως με παρέμβαση του VAR και αφού η φάση εξετάστηκε και για οφσάιντ, το γκολ κατακυρώθηκε τρία λεπτά μετά την επίτευξή του.

Σοκαρισμένοι από την εξέλιξη, οι γηπεδούχοι είχαν μια ωραία απευθείας εκτέλεση φάουλ του Έντερ που έφυγε μόλις δίπλα από το δοκάρι του Καπίνο, ενώ στο 43΄ έχασαν σπάνια ευκαιρία να πάνε ισόπαλοι στα αποδυτήρια για το ημίχρονο.

Στο σημείο εκείνο ο Αγκιμπού Καμαρά πέρασε την κάθετη πάσα στον Γιουμπιτάνα, που βγήκε απέναντι στον Καπίνο και πλάσαρε ελάχιστα άουτ.

Ο Ατρόμητος εμφανίστηκε βελτιωμένος στην επανάληψη, ευτύχησε δε να ισοφαρίσει νωρίς και συγκεκριμένα στο 49ο λεπτό, ο Ρομπάιγ έκλεψε την μπάλα και με υπέροχο σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 1-1.

Η ψυχολογία είχε επιστρέψει στους γηπεδούχους και στο 58΄ ο Ντε Μποκ με ατομική ενέργεια σέντραρε από αριστερά και ο Κούντε σούταρε πάνω από το δοκάρι, για να «σημαδέψει» το δοκάρι ο Ρομπάιγ στο 72΄ με κεφαλιά, από νέα σέντρα του Ντε Μποκ.

Ένα λεπτό αργότερα όμως ο Γάλλος δεν λάθεψε και εκμεταλλευόμενος το λάθος του Μπρούνο Ντουάρτε νίκησε τον Καπίνο για την ανατροπή, κάνοντας το 2-1 στο 73΄, ενώ στο επόμενο λεπτό έχασε την ευκαιρία για το χατ-τρικ όταν δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού.

Ωστόσο, οι παίκτες του Ίλιτς δεν κατάφεραν να κρατήσουν το σκορ γι΄ άλλη μια φορά φέτος, καθώς ο Λιάβας ισοφάρισε με διαγώνιο σουτ στο 82΄. Κι ενώ ο αγώνας φαινόταν να οδεύει σε μια τέταρτη ισοπαλία για τον Ατρόμητο, ο Βέργος έγραψε από πλάγια θέση στο 90΄+1 το 3-2, αλλά το γκολ δεν κατακυρώθηκε παρά στερα από οκτώ (!) λεπτά, παρότι η φάση θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρη για τον VAR, καθώς ο σκόρερ καλυπτόταν απολύτως. Στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Ντίας.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ιωάννης Παπαδόπουλος

ΚΟΚΚΙΝΗ: 90΄+11 Πέρες (2η κίτρινη)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Κεσχρίντα, Ντε Μποκ - Πέρες

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ίλιτς): Τσιντώτας, Κεσχρίντρα, Ντε Μποκ, Ασεβέδο, Ιμερέκοφ, Έντερ (90΄+12 Τσιακμάκης), Κούντε (63΄ Έρλινγκμαρκ), Αγκ. Καμαρά, Ρομπάιγ (83΄ Φριτζόνσον), Γιουμπιτάνα (46΄ Βαλένσια), Αντζιέλσκι (62΄ Βέργος).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Καπίνο, Μαλής, Μπ. Ντουάρτε, Μλάντεν, Τορεχόν, Λιάβας, Πέρες, Χατζηθεοδωρίδης (83΄ Ντίας), Χουάνπι (88΄ Χουάμπι), Ζοάο Πέδρο, Φρ. Ντουάρτε (66΄ Βοΐλης).

