Γάζα: “Παζάρια” της Χαμάς για απελευθέρωση των ομήρων

Η απάντηση του Νετανιάχου στην πρόταση της Χαμάς για ανταλλαγή των ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Ο επικεφαλής της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Γιαχία Σινουάρ, δήλωσε απόψε έτοιμος να συμφωνήσει «αμέσως» στην ανταλλαγή των ομήρων που κρατά η οργάνωση με «όλους τους κρατούμενους» Παλαιστίνιους σε φυλακές του Ισραήλ.

«Είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε αμέσως μια ανταλλαγή για να απελευθερώσουμε όλους τους κρατούμενους σε φυλακές του σιωνιστή εχθρού, σε αντάλλαγμα για τους ομήρους που είναι στα χέρια της αντίστασης» αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σινουάρ.

Οι προσπάθειες για την απελευθέρωση των περισσότερων από 200 ομήρων που κρατά η Χαμάς θα συνεχιστούν ακόμη και κατά τη διάρκεια της χερσαίας επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όταν ρωτήθηκε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, εάν οι επαφές θα συνεχιστούν μολονότι ξεκίνησε η «δεύτερη φάση» του πολέμου, όπως είπε ο ίδιος, ο Νετανιάχου απάντησε λακωνικά: «Ναι».

Η ιδέα της ανταλλαγής των ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους συζητήθηκε στο πολεμικό συμβούλιο, εξήγησε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Όπως είπε, η αποκάλυψη περισσότερων λεπτομερειών για το θέμα αυτό θα ήταν «αντιπαραγωγική».

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε «υπαρξιακή πρόκληση» για το Ισραήλ τη νίκη επί της Χαμάς, την οποία κατηγόρησε για άλλη μία φορά ότι χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία της Γάζας ως «κέντρα διοίκησης».

Αναφερόμενος στο Ιράν, σημείωσε ότι δεν μπορεί να πει ότι αναμίχθηκε στον σχεδιασμό των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος, όμως είπε η Τεχεράνη «χρηματοδοτεί τη Χαμάς», εξηγώντας ότι «το 90% του στρατιωτικού προϋπολογισμού της Χαμάς προέρχεται από το Ιράν».

