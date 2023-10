Παράξενα

Κροτίδες με…μεταφορική εστάλησαν στο Ηράκλειο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο κροτίδες εντοπίστηκαν σε δεκάδες χαρτοκιβώτια που έφτασαν στο λιμάνι του Ηρακλείου.

-

Πάνω από ένα εκατομμύριο κροτίδες εντοπίστηκαν σε χαρτοκιβώτια που έφτασαν με μεταφορική στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

«Τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 27 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε χώρο μεταφορικής εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, από τα στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, εντοπίστηκαν 7 παλέτες με 222 χαρτοκιβώτια, τα οποία περιείχαν συνολικά 1.354.440 κροτίδες, διαφόρων επωνυμιών, η κατοχή των οποίων απαγορεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 456/76 “Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων” και του Ν.2168/93 “Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις”.

Από την Λιμενική Αρχή Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω ανευρεθέντα».

Ειδήσεις σήμερα:

Αρτέμιδα: Επιβάτης λεωφορείου έσπασε τα τζάμια και απείλησε ότι θα τους σκοτώσεις όλους (εικόνες)

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας

Γάζα: “Παζάρια” της Χαμάς για απελευθέρωση των ομήρων