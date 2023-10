Κόσμος

IDF σε αμάχους Παλαιστίνιους: Πηγαίνετε νότια της Γάζας, όπου θα αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια

«Οι άμαχοι θα πρέπει να μετακινηθούν προσωρινά νότια του Ουάντι Γάζα προς πιο ασφαλή ζώνη, όπου θα μπορούν να λάβουν νερό, τρόφιμα και φάρμακα», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους Παλαιστίνιους να μεταβούν στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου η ανθρωπιστική βοήθεια από την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ θα αυξηθεί σήμερα, όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Οι άμαχοι από το βόρειο τμήμα της Γάζας και από την πόλη της Γάζας θα πρέπει να μετακινηθούν προσωρινά νότια του Ουάντι Γάζα προς πιο ασφαλή ζώνη, όπου θα μπορούν να λάβουν νερό, τρόφιμα και φάρμακα.

Αύριο (σ.σ.: σήμερα, Κυριακή) οι ανθρωπιστικές προσπάθειες στη Γάζα, που γίνονται από την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, θα αυξηθούν», σημειώνει στην ανάρτησή του ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος βομβαρδίζει αδιάκοπα τη Λωρίδα της Γάζας μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο έδαφός του στις 7 Οκτωβρίου.

«Οι τρομοκράτες της Χαμάς επιχειρούν μέσα και κάτω από πολιτικά κτίρια, ακριβώς επειδή γνωρίζουν ότι ο Ισραηλινός Στρατός κάνει διάκριση μεταξύ τρομοκρατών και αμάχων», αναφέρει η λεζάντα στο βίντεο του IDF, με τον εκπρόσωπο Τύπου να τονίζει πως θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση του πολέμου από αέρος, εδάφους και θαλάσσης.

Τη Δευτέρα «οι ανθρωπιστικές προσπάθειες προς τη Γάζα, με επικεφαλής την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα επεκταθούν», υποστήριξε ο Χαγκάρι, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Υπηρεσίες τηλεφώνου και διαδικτύου αποκαθίστανται σε μεγάλο μέρος της επικράτειας με σκοπό όσοι περισσότεροι κάτοικοι της Γάζας να λάβουν την πιο πρόσφατη κλήση από τον Ισραηλινό Στρατό για εκκένωση. Άγνωστο για την ώρα παραμένει πως θα προειδοποιηθούν οι αραβόφωνοι κάτοικοι της Γάζας.

