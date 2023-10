Αθλητικά

Καράτε: Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Στέφανος Ξένος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος ήταν ο αντίπαλος τον οποίο ο Έλληνας ταλαντούχος αθλητής κατάφερε να εξουδετερώσει, κερδίζοντας την παγκόσμια διάκριση για τη χώρα μας.

-

Παγκόσμιος πρωταθλητής καράτε στην κατηγορία -60κ Kumite αναδείχθηκε το Σάββατο ο Στέφανος Ξένος, κερδίζοντας στον τελικό με 7-1 τον Κοζάκο Καϊσάρ Αλπισμπάι, νο. 7 στην παγκόσμια κατάταξη αθλητών καράτε.

Ο Έλληνας αθλητής φέρνει το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στη μεγαλύτερη διοργάνωση καράτε του κόσμου, παίρνοντας τη σκυτάλη από την Έλενα Χατζηλιάδου η οποία κέρδισε επίσης το χρυσό μετάλλιο, το 2018 στη Μαδρίτη.

Στον ημιτελικό αγωνίστηκε με τον Τούρκο Εράι Σαμντάν, που είχε νικήσει τον Στέφανο Ξένο στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το 2022 στο Γκαζιαντέπ της Τουρκίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία την Κυριακή

Γάζα - Ερυθρός Σταυρός: Ο κόσμος δεν πρέπει να ανεχθεί αυτό που συμβαίνει

Βόλος: Της έκλεψαν το πορτοφόλι από το τραπέζι κι εκείνη δεν....το κατάλαβε