Ρωσία - Μόσχα: Καταρρίψαμε δεκάδες ουκρανικά drones

Τι αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας σχετικά με θύματα και ζημιές στο πλαίσιο των καταρρίψεων τις οποίες ανακόινωσε.

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας, κατέστρεψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 36 ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη Μαύρη Θάλασσα, ανοικτά της χερσονήσου της Κριμαίας, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Το υπουργείο δεν διευκρίνισε αν υπάρχουν θύματα ή υλικές ζημιές εξαιτίας της επίθεσης αυτής στη χερσόνησο, που προσάρτησε η Μόσχα το 2014.

