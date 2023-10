Κόσμος

100 χρόνια σύγχρονη Τουρκία – Ερντογάν: Είμαστε το διεθνές καταφύγιο των αβοήθητων (βίντεο)

Με ποια λόγια ο επικεφαλής της γειτονικής χώρας θέλησε να την παρουσιάσει ως τόπο ευημερίας, δημοκρατίας και ασφάλειας.

Πανηγυρικό διάγγελμα προς τον Τουρκικό λαό για την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση του σύγχρονου Τουρκικού Κράτους απηύθυνε το Σάββατο ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, φορώντας παλαιστινιακή μαντίλα. Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο ηγέτης της γειτονικής χώρας έκανε λόγο για μεγάλη και ισχυρή Τουρκία και χαρακτήρισε ενισχυμένη δημοκρατία το πολίτευμά της, ενώ ανέφερε ότι η Τουρκία είναι το καταφύγιο των καταπιεσμένων σε όλο τον κόσμο, κάνοντας έτσι σαφή αναφορά στην Παλαιστίνη και στην σαφή θέση υπέρ της Χαμάς που έχει πάρει η τουρκική διπλωματία εδώ και δύο εβδομάδες.

Το ακριβές διάγγελμα: «Συνεχίζουμε να είμαστε το “καταφύγιο των αβοήθητων” σε όλο τον κόσμο με την αναπτυσσόμενη οικονομία, την ενισχυμένη δημοκρατία, την αυξανόμενη φήμη, τη διευρυνόμενη σφαίρα επιρροής, την εξωτερική πολιτική μας, με αρχές και οραματισμό. Με χαρά βλέπουμε ότι κάθε επιτυχία της Τουρκίας, ακολουθείται με ελπίδα από όλους τους καταπιεσμένους, στην περιοχή μας και στον κόσμο. Είμαστε αποφασισμένοι να δοξάσουμε το ιδανικό μιας μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας, ανεξάρτητα από εξωτερικές και εσωτερικές απειλές. Παρά τις τρομοκρατικές οργανώσεις που λειτουργούν ως εκτελεστές των ιμπεριαλιστών, παρά τους εισβολείς που εξακολουθούν τις επιδιώξεις τους εδώ και έναν αιώνα, παρά τα ανίκανα άτομα που ενοχλούνται από τα επιτεύγματα της χώρας μας, με λίγα λόγια, παρά τους εχθρούς του έθνους και της χώρας μας, εμείς θα πραγματοποιήσουμε, πρώτα ο Θεός, τον εορτασμό “Του Αιώνα της Τουρκίας” , όπως θα κάνουμε και με τους άλλους στόχους μας».

