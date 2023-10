Κοινωνία

Θανατηφόρα τροχαία - ΚΟΚ: Αυστηροποιούνται οι ποινές

Έρχεται αναθεώρηση του ΚΟΚ. Τι θα περιλαμβάνει.

Στην επικείμενη αναθεώρηση του ΚΟΚ και την αυστηροποίηση των ποινών που σχετίζονται με θανατηφόρα τροχαία αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Γιάννης Ξιφαράς

«Η οδική ασφάλεια αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης και ισχυρή δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Γι’ αυτό, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, επικαιροποίησαμε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί από την Βουλή και να αποτελέσει νόμο του κράτους» τόνισε ο κ. Ξιφαράς και πρόσθεσε:

«Στο νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο έχει προβλεφθεί ειδικός φορέας για την εφαρμογή και την παρακολούθηση όλων των απαραίτητων δράσεων που θα συμβάλουν στη δραστική μείωση του αριθμού των οδικών ατυχημάτων. Επίσης, έχει προβλεφθεί η δημιουργία ενός καθετοποιημένου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης των παραβάσεων από τη στιγμή της διαπίστωσής τους. Το επόμενο βήμα μας είναι η θεσμοθέτηση ενός αναθεωρημένου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βασικό χαρακτηριστικό του αναθεωρημένου ΚΟΚ είναι η αυστηροποίηση των ποινών που σχετίζονται με θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Την ίδια στιγμή, σκεφτόμαστε την απεμπλοκή του οχήματος από την ποινή με την αυστηροποίησή της προς το χρήστη του οχήματος.

Αν ένα μέλος μιας τετραμελούς οικογένειας που διαθέτει μόνο ένα όχημα υποπέσει σε παράβαση του ΚΟΚ, κρίνουμε σκόπιμο να μην τιμωρηθεί όλη η οικογένεια από την αφαίρεση των πινακίδων, αλλά να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο της ποινής για τον οδηγό που υπέπεσε στην παράβαση.



Στόχος μας είναι με την εφαρμογή του να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα κατά 50%, έως το 2030» είπε.

