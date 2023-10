Πολιτική

Διπλωματικές πηγές: Η Ελλάδα διερευνά τις πιθανότητες δημιουργίας ανθρωπιστικού διαδρόμου στη Γάζα

Διπλωματικές πηγές για το σχέδιο Μακρόν και την υποστήριξή του από τη χώρα μας.

«Η Ελλάδα, η οποία από την πρώτη στιγμή τόνισε την ανάγκη να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, διερευνά τη δυνατότητα δημιουργίας ανθρωπιστικού θαλάσσιου διαδρόμου για τη μεταφορά αγαθών πρώτης ανάγκης στην περιοχή», αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

«Για το σχέδιο αυτό, το οποίο είναι επιχειρησιακά σύνθετο - και στο οποίο αναφέρθηκε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την Παρασκευή - η ελληνική κυβέρνηση συζητάει με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, καθώς και με ευρωπαίους εταίρους και διεθνείς οργανισμούς», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

«Η Ελλάδα παραμένει συνεπής στην εξωτερική πολιτική αρχών και από την πρώτη στιγμή της κρίσης στη Μέση Ανατολή τήρησε ισόρροπη στάση, σεβόμενη τις αρχές και αξίες του διεθνούς δικαίου, ως δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, αναδεικνύοντας την υποχρέωση προστασίας των αμάχων και της δημιουργίας ανθρωπιστικών διαδρομών», σημειώναν χθες διπλωματικές πηγές.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, «με το σκεπτικό αυτό απείχε από την ψηφοφορία για την έγκριση σχετικού σχεδίου ψηφίσματος αραβικών χωρών στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

