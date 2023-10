Κοινωνία

Απατεώνες “γιατροί” έκλεψαν ηλικιωμένους

Πώς κατάφεραν να εξαπατήσουν ηλικιωμένους, χωρίς όμως να καταφέρουν να πάνε...μακριά.

Εξιχνιάσθηκαν έπειτα από έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας, δύο υποθέσεις απάτης που διαπράχθηκαν χθες το μεσημέρι σε βάρος δύο ηλικιωμένων στην πόλη της Δράμας και σε οικισμό των Σερρών.

Άγνωστος δράστης, προσποιούμενος τον ιατρό, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη γυναίκα στη Δράμα και με το πρόσχημα ότι συγγενικό της πρόσωπο έχει τραυματισθεί και χρειάζεται άμεση πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης, κατάφερε να την πείσει να τοποθετήσει έξω από την κατοικία της το χρηματικό ποσό των 6.200 ευρώ και κοσμήματα.

Τα χρήματα και τα κοσμήματα παρέλαβε άνδρας που επιβιβάστηκε σε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο στο οποίο τον ανέμενε ο συνεργός του και τράπηκαν σε φυγή. Έπειτα από καταγγελία για το περιστατικό πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δράστες εντοπίστηκαν στο Μεθοριακό Σταθμό Προμαχώνα Σερρών και συνελήφθησαν.

Από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Σιδηροκάστρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών προέκυψε ότι οι συλληφθέντες χθες το μεσημέρι με την ίδια μέθοδο εξαπάτησαν και μία γυναίκα σε οικισμό των Σερρών και της αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ και κοσμήματα.

Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι μέλη συμμορίας και σε βάρος τους και σε βάρος άγνωστων συνεργών τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης.

Στην κατοχή των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα αφαιρεθέντα χρηματικά ποσά και τα κοσμήματα, προκειμένου να αποδοθούν στις δικαιούχους τους. Επιπλέον κατασχέθηκαν το όχημα και τρία κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας, για την ταυτοποίηση των συνεργών τους και την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.

