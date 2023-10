Αθλητικά

Οπαδική βία: Άγριο ξύλο μεταξύ οπαδών του Άρη και του ΠΑΟΚ

Δεκάδες άτομα, με κράνη και ρόπαλα συνεπλάκησαν στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον δέκα προσαγωγές.

Συμπλοκή μεταξύ οπαδών του Άρη και του ΠΑΟΚ είχαμε το μεσημέρι της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.

Περίπου 20 με 30 άτομα οπαδοί των δύο ομάδων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συναντήθηκαν στη συμβολή των οδών Βούλγαρη και Καραμανλή, με κράνη και ρόπαλα στα χέρια και συνεπλάκησαν μεταξύ τους.

Μόλις έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο, οι νεαροί επιχείρησαν να διαφύγουν στα γύρω στενά. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον δέκα προσαγωγές και όλοι οι προσαχθέντες, έχουν μεταφερθεί στην αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Πληροφορίες υπάρχουν και για τραυματίες οι οποίοι ωστόσο κατάφεραν να διαφύγουν.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το οπαδικό επεισόδιο να σχετίζεται με επίθεση που δέχτηκε τα ξημερώματα πορτιέρης νυχτερινού κέντρου, στον οποίο επιτέθηκε ομάδα ατόμων τον ξυλοκόπησε και τράπηκε σε φυγή.

