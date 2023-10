Κόσμος

ΗΠΑ σε Ισραήλ: Ξεχωρίστε τους αμάχους από τους τρομοκράτες της Χαμάς

Ο σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, ζήτησε από τον Νετανιάχου, να «συγκρατήσει» τη βία εξτρεμιστών Εβραίων εποίκων εναντίον αθώων ανθρώπων στη Δυτική Όχθη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι το Ισραήλ πρέπει να λάβει κάθε μέτρο που μπορεί προκειμένου να διακρίνει τους Παλαιστίνιους αμάχους από τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη στρατιωτική επιχείρησή του στη Γαζα δήλωσε ο σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας.

Σε συνέντευξη στο CNN, κάλεσε επίσης τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να «συγκρατήσει» τη βία εξτρεμιστών Εβραίων εποίκων εναντίον αθώων ανθρώπων στη Δυτική Όχθη.

Ο Σάλιβαν δεν είπε αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ για τη στρατιωτική επίθεση στη Γάζα, τόνισε όμως πως η Ουάσιγκτον είναι ειλικρινής με τη συμμαχική της χώρα.

Απέναντι στην αυξανόμενη κατακραυγή για τον βομβαρδισμό της Γάζας από το Ισραήλ μετά τις φονικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου που εξαπέλυσε η Χαμάς μέσα στο έδαφος του Ισραήλ, ο Σάλιβαν είπε, «Δεν υποστηρίζουμε τον σκοτωμό αθώων ανθρώπων, είτε είναι Παλαιστίνιοι, είτε είναι Ισραηλινοί, ή κάτι άλλο».

