Αϊντχόφεν – Άγιαξ: Διασυρμός για τον τελευταίο στη βαθμολογία “Αίαντα”!

Δεν έχει τέλος ο κατήφορος… για τον Άγιαξ, ο οποίος δέχθηκε 5 γκολ από την Αϊντχόφεν και «βυθίστηκε» στην τελευταία θέση της βαθμολογίας του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Ο Άγιαξ παραμένει βαθιά άρρωστος, μετά από 10 ματς στην Eredivisie, καθώς παρέμειναν άλυτα βασικά αγωνιστικά θέματα και γνώρισε σήμερα τη συντριβή στην έδρα της Αϊντχόφεν με 5-2.

Η ομάδα του Άμστερνταμ, αντίπαλος της ΑΕΚ στους ομίλους του Europa League, προηγήθηκε δύο φορές, αλλά τα προβλήματα της στην άμυνα την πρόδωσαν ξανά και γνώρισε τη μεγάλη ήττα στο ντέρμπι.

Ο Άγιαξ προηγήθηκε με τον Μπούμεν (10'), ισοφάρισε η Αϊντχόφεν δέκα λεπτά αργότερα με τον Λοσάνο (20'), για να δώσει ξανά ο Μπρόμπεϊ την πρωτοπορία στους φιλοξενούμενους στο 40ο λεπτό.

Από εκεί και πέρα οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας κυριάρχησαν και πήραν τη νίκη με τους Ντε Γιονγκ (49'), Σαλιμπάρι (52') και δύο ακόμη γκολ του Ιρβινγκ Λοσάνο στο 60' και στο 72ο λεπτό.

Ο Άγιαξ αγωνίστηκε με τους: Ραμάι, Αβιλα, Χάτο, Σούταλο, Γκαεϊ, Τέιλορ, Βαν ντεν Μπούμεν, Χλίνσον, Μπεργκβάιν, Μπρόμπεϊ και Μπεργκίς (65' Γκοτς). Να σημειωθεί πως μετά και τη σημερινή ήττα ο μεγάλος Αγιαξ έπεσε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με μόλις πέντε βαθμούς σε οκτώ αγώνες.

Νωρίτερα, την ήττα γνώρισε η Φέγενορντ στην έδρα της Τβέντε με 2-1 και έχασε πολύτιμο έδαφος στην προσπάθεια για την υπεράσπιση του τίτλου της, ενώ η αντίπαλος της την προσπέρασε στη βαθμολογία και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της κατάταξης. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία:

