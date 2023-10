Παράξενα

Ενδοοικογενειακή βία: Χτύπησε τη σύντροφό του και κατήγγειλε τον…εαυτό του

Ένας άνδρας επιτέθηκε στη σύντροφό του και στη συνέχεια κάλεσε τις Αρχές για να καταγγείλει το περιστατικό.

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε χωριό του δήμου Κισάμου Χανίων, καταγγέλθηκε στην αστυνομία από τον ίδιο τον επιτιθέμενο.

Πρόκειται για έναν 54χρονο Έλληνα και μια 54χρονη Γερμανίδα οι οποίοι τα ξημερώματα του Σαββάτου είχαν έντονο διαπληκτισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω στον καβγά ο 54χρονος χτύπησε τη σύντροφό του.

Μετά το επεισόδιο πήρε ο ίδιος τηλέφωνο την αστυνομία για να αναφέρει την πράξη του, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη του άνδρα.

