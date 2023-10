Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης – Λαμία: “Διπλό” εξάδας για τους φιλοξενούμενους

Οι Αρκάδες απογοήτευσαν για ακόμη μια φορά και πλήρωσαν ακριβά την επιθετική δυστοκία τους.

Η Λαμία συνεχίζει να εκπλήσσει στο εφετινό πρωτάθλημα. Με γκολ του Τσιλούλη στο 89ο λεπτό η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου άλωσε το αρκαδικό κάστρο του Αστέρα Τρίπολης επικρατώντας 1-0 στο «Θ. Κολοκοτρώνης» για την 9η αγωνιστική και έφτασε τους 15 βαθμούς ανεβαίνοντας στην πέμπτη θέση!

Από την άλλη πλευρά, οι Πελοποννήσιοι δεν είχαν το εύκολο γκολ ούτε σε αυτό το παιχνίδι και παίζοντας πολύ ανοιχτά στο τέλος το πλήρωσαν με μια εντός έδρας ήττα απέναντι στην ομάδα - έκπληξη της εφετινής Σούπερ Λίγκας, μένοντας καθηλωμένοι στους 8 βαθμούς.

Σε ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο, με τον Τζήλο να μη βοηθάει την ποιότητα με τα συχνά σφυρίγματά του, οι Τριπολιτσιώτες είχαν μια μεγάλη ευκαιρία στο 5ο λεπτό, όταν πέρασε τον Τζανετόπουλο, πήρε την κόντρα από τον Παπαδόπουλο και σούταρε από πλάγια, για να αποκρούσει ο Κοσέλεφ.

Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στο 17΄ με την ατομική προσπάθεια και το σουτ του Καρλίτος που μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος, για να κλείσει το ημίχρονο με άλλες δυο σημαντικές στιγμές για τον Αστέρα.

Στο 23ο λεπτό ο Άλβαρες έστειλε «συστημένη» την μπάλα στον Καλτσά, που πλάσαρε με τη μία από το ύψος του πέναλτι αλλά αστόχησε, ενώ στο 45΄ και από εξαιρετική θέση ο Μπαρτόλο γύρισε την μπάλα σε σημείο που δεν υπήρχε κανείς και στη συνέχεια της φάσης ο Καλτσάς δεν κατάφερε να πλασάρει από ιδανικό σημείο.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους Αρκάδες, όταν στο 47΄ από γύρισμα του Άλβαρες η μπάλα κατέληξε στον Μιριτέλο που σούταρε στο σώμα του Κοσέλεφ και στην επαναφορά νέο σουτ του Σουρλή έφυγε ψηλά άουτ.

Η ομάδα του Βόκολου φάνηκε στο 58΄ με μια κεφαλιά του Σίντκλεϊ που έφυγε άουτ. Με το γκολ να μην έρχεται απέναντι σε έναν αντίπαλο που έπαιζε πολύ κλειστά, οι γηπεδούχοι ανέβηκαν μέτρα στο γήπεδο για να πιέσουν περισσότερο αλλά δεν κατάφεραν πολλά, ενώ έγιναν ευάλωτοι στις αντεπιθέσεις.

Μια κεφαλιά του Μιριτέλο έφυγε άουτ στο 67΄ και στο 88΄ η Λαμία «χτύπησε»: ο Τόσιτς έκανε εξαιρετική προσπάθεια, έπαιξε το ένα-δύο με τον Τζαγκόεφ και σέντραρε στο δεύτερο δοκάρι, με τον Τσιλούλη να σκοράρει το 0-1 αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι.

Στο 90΄+3 ο Αστέρας έχασε σπάνια ευκαιρία για να σώσει το βαθμό, όταν ο Κοσέλεφ δεν έδιωξε καλά, ο Ζουγλής στο ριμπάουντ σούταρε και η μπάλα αφού κόντραρε πέρασε δίπλα από το δοκάρι.

Δύο λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι σε πέσιμο του Μουνάφο από μαρκάρισμα του Τσιλούλη, αλλά ο Τζήλος έδειξε «παίζετε».

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανάσιος Τζήλος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Τζουκάνοβιτς, Μουνάφο - Αμαράλ, Κ. Παπαδόπουλος, Σιμόν

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Γκαρθία (46΄ Καρμόνα), Χριστόπουλος, Τζουκάνοβιτς, Άλβαρες, Γκρόζντανιτς (46΄ Σουρλής, 80΄ λ.τ. Αλάγκμπε), Μουνάφο, Κρέσπι (68΄ Μάντζης), Μπαρτόλο, Καλτσάς (86΄ Ζουγλής), Μιριτέλο.

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Σίντκλεϊ (60΄ Τσιλούλης), Τζανετόπουλος, Κ. Παπαδόπουλος, Σιμόν, Τζανδάρης, Νούνιες, Σλίβκα, Μαρτίνεθ (72΄ Ακούνια), Καρλίτος (73΄ Τόσιτς), Αμαράλ.

