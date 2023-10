Αθλητικά

Άρης – ΑΕΚ: Μίλησε ο νόμος… της έδρας

Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και πήραν δίκαια την νίκη, με κορυφαίο τον Τολιόπουλο.

Καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια της -κακής ποιοτικά - αναμέτρησης, ο Άρης επικράτησε σήμερα στο “Nick Galis Hall” για την 4η αγωνιστική της Basket League επί της ΑΕΚ με 75-64. Αποτέλεσμα που του έδωσε την 3η συνεχή νίκη του στο πρωτάθλημα και 5η συνολικά σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Την… υπογραφή του στο ματς τους Θεσσαλονικείς έβαλε ο Βασίλης Τολιόπουλος (19 πόντοι, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα). Το έργο του έμπειρου γκαρντ στήριξαν οι Κρις Μπάνκστον (12 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 1 κόψιμο), Ρομπέρτο Γκάλινατ (11 πόντοι, 5 ριμπάουντ).

Στοίχισαν τα 13 λάθη και οι χαμένες βολές (17/34) στην Ένωση, για την οποία ξεχώρισε περισσότερο ο Τζόρνταν ΜακΡέι (17 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κόψιμο).

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 31-24, 52-44, 75-64

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Τσιμπούρης, Ζακεστίδης

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Σανόγκο 4 , Καρ 9 (1), Μποχωρίδης 3 (1), Ντε Σόουζα 2, Γκάλινατ 11, Σλαφτσάκης 3, Τολιόπουλος 19 (3), Κατσίβελης 5, Χάρελ 7 (1), Μπάνκστον 12.

ΑΕΚ (Ζοάν Πλάθα): Ραντλ 1, Φλιώνης 7 (2), Χατζηδάκης 1, ΜάκΛεμορ 8 (1), Κουζέλογλου 6, Τίλμαν 10, Χολ 5 (1), Καράμπελας, Νετζήπογλου 8, Ματαλιωτάκης 1, ΜακΡέι 17 (1).

