Άρης – ΠΑΣ Γιάννινα: Νίκη στο… ρελαντί για τους “κιτρινόμαυρους”

Δεν απείλησαν οι Ηπειρώτες που βρίσκονται στον «βυθό» του βαθμολογικού πίνακα.

Ανεβάζοντας την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης επιβλήθηκε με 2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Τα γκολ των Σάπι Σουλεϊμάνοφ (55’) και Αλβαρο Ζαμόρα (75’) έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του Άκη Μάντζιου που δεν απειλήθηκε από τους Ηπειρώτες. Οι οποίοι, ανάμεσα στα γκολ, έχασαν με δεύτερη κίτρινη τον Φεντερίκο Τζίνο (61’) κι έμειναν καθηλωμένοι στην ουρά της κατάταξης, έχοντας να πανηγυρίσουν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Μπορεί οι γηπεδούχοι να προσπάθησαν εξ αρχής να επιβάλλουν το ρυθμό τους, ωστόσο ο ΠΑΣ έχασε την πρώτη ευκαιρία στο 11’, με τον Παναγιώτη Τζίμα να μπερδεύεται και να μην προλαβαίνει να πλασάρει τον Χουλιάν Κουέστα.

Η «απάντηση» των «κίτρινων» ήρθε στο 23’, με το σουτ του Βλάντιμιρ Νταρίντα να στέλνει την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Μπόρις Κλέιμαν. Μια αδύναμη κεφαλιά του Φαμπιάνο στο 33’, ήταν η τελευταία καλή στιγμή σε ένα μετριότατο πρώτο μέρος που συνοδεύτηκε από αποδοκιμασίες των φίλων του Άρη, παρά το 72%-28% στην κατοχή της μπάλας και το 10-1 στις τελικές προσπάθειες.

Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν πιο «ζεστά» στο δεύτερο ημίχρονο. Η σέντρα-σουτ του Φράνκο Φερράρι (49’) βρήκε σε ετοιμότητα τον Κλέιμαν, αλλά από το κόρνερ που ακολούθησε, ο Ισραηλινός τερματοφύλακας έχασε την μπάλα, με τον Γιάκουμπ Μπράμπετς να αστοχεί προ κενής εστίας.

Εν τέλει, ο Άρης βρήκε το γκολ στο 55’, με τον Φερράρι να κάνει τη σέντρα και τον Σουλεϊμάνοφ με κεφαλιά να ανοίγει το σκορ. Η αποβολή του Τζίνο με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, με δεύτερη κίτρινη κάρτα, απλοποίησε τα πράγματα για την ομάδα του Άκη Μάντζιου.

Ο Ζαμόρα (66’, 69’) απείλησε δις με την είσοδό του στο ματς ενώ το γκολ που πέτυχε στο 73’ ακυρώθηκε, καθώς ήταν εκτεθειμένος. Στο 75’, όμως, μέτρησε κανονικά, με τον Κοσταρικανό να παίρνει το… ριμπάουντ μετά τις προσπάθειες των Νταρίντα και Τζόναθαν Μενέντεζ και να κάνει το 2-0. Ο Ζαμόρα έφτασε κοντά και σε δεύτερο γκολ, έχοντας δοκάρι στο 87’, με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι τέλους.

Ο Άρης έφτασε σε δεύτερη σερί εντός έδρας νίκη ανεβαίνοντας στην έκτη θέση – με παιχνίδι περισσότερο έναντι του ΟΦΗ – αφήνοντας τον ΠΑΣ Γιάννινα στην τελευταία, μαζί με τον Βόλο – που επίσης έχει αγώνα λιγότερο.

Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας)

Κίτρινες: Φαμπιάνο, Σουλεϊμάνοφ, Μορόν, Βερστράτε – Τζίνο.

Κόκκινες: Τζίνο (61’)

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Μπράμπετς, Φερράρι, Φαμπιάνο, Οντουμπάτζο (34’ Μοντόγια), Νταρίντα (88’ Πάρντο), Βερστράτε, Παναγίδης (62’ Μενέντεζ), Σουλεϊμάνοφ (88’ Τζούρασεκ), Κάρλσον (61’ Ζαμόρα), Μορόν.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Κλέιμαν, Σόρια, Τσαούσης, Παντελάκης, Εραμούσπε, Καραχάλιος, Ριένστρα (83’ Λιάσος), Τζίνο, Παμλίδης (71’ Μπάλαν), Τζίμας (83’ Εφορντ), Ροσέρο (83’ Κιάκος).

