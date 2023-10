Αθλητικά

Λαύριο – ΠΑΟΚ: “Καθάρισαν” από νωρίς οι γηπεδούχοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επιθετικός πλουραλισμός των γηπεδούχων στο πρώτο μέρος, ήταν καθοριστικός για την τελική έκβαση της αναμέτρησης.

-

Το Λαύριο «πετούσε φωτιές» στην επίθεση στα πρώτα 20 λεπτά και δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει του ΠΑΟΚ με 82-73, στο προτελευταίο χρονικά ματς της 4ης αγωνιστικής της Basket League.

Επί της ουσίας το ματς κρίθηκε στη δεύτερη περίοδο, όπου με επιμέρους σκορ 26-14, η ομάδα του Κώστα Μεταξά έκλεισε το πρώτο μέρος προηγούμενη με +17 (52-35), κάνοντας πιο εύκολα τα πράγματα στο δεύτερο μέρος, παρά την προσπάθεια που κατέβαλλαν οι φιλοξενούμενοι για να «επιστρέψουν» στη διεκδίκηση του ματς.

Η τρίτη νίκη του Λαυρίου στο πρωτάθλημα ήρθε πολύ πιο εύκολα απ΄ ό,τι θα περίμενε και ο πιο αισιόδοξος οπαδός του. Κι αυτό διότι οι Θεσσαλονικείς, μετά το «σοκ» της πρεμιέρας από τον Προμηθέα στο «σπίτι» τους, νίκησαν εκτός το Μαρούσι και στη συνέχεια και το Περιστέρι στο κλειστό της Πυλαίας και βρίσκονταν σε πολύ καλή κατάσταση.

Απόψε, όμως, δεν είχαν απάντηση στον επιθετικό πλουραλισμό των γηπεδούχων, ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος. Δεν τα παράτησαν, πάντως, μείωσαν σε 75-68 περίπου τρία λεπτά πριν από το τέλος, ωστόσο, το «τρίποντο» του Ντε Τζούλιους έδωσε ξανά διψήφια διαφορά στους γηπεδούχους.

Ο Τσιακμάς «απάντησε» έξω από τα 6.75μ (78-71) στο 1.28΄΄ πριν από το φινάλε, με τον Ντε Τζούλιους να «χτυπά» ξανά, αυτή την φορά με δύο βολές κι επί της ουσίας να «κλειδώνει» τη νίκη του Λαυρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σέντερ του ΠΑΟΚ, Τζαμάνι ΜακΝις, δεν αγωνίστηκε, λόγω ενοχλήσεων στην ποδοκνημική. Δοκίμασε στην προθέρμανση και πονούσε, οπότε έμεινε στον πάγκο.

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 52-35 (ημ.), 71-57, 86-76

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τζιοπάνος-Αγραφιώτης-Τσώνος

ΛΑΥΡΙΟ (Κώστας Μεταξάς): Μουρ 6, Χέλεμς 12 (2), Ντε Τζούλιους 11, Γκρόμοβς 4, Θόρντον 11 (1), Καστανιέδα 14 (4), Καββαδάς 16, Ζάρας 11 (3), Σπρίντζιος, Παπαδάκης 1, Οικονομόπουλος

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Φλάτεν, Γκίλμορ 3 (1), Χάρισον 22, Τσιακμάς 5 (1), Σχίζας, Φρίντρικσον 13, Μαργαρίτης 10, Αρσενόπουλος, Σωτηρίου, Μπελιάουσκας 23 (5)

Ειδήσεις σήμερα:

Χόκει - ΗΠΑ: Νεκρός νεαρός αθλητής, παγοπέδιλο του έκοψε το λαιμό

Παραλία Πλαταμώνα: Ελικόπτερο του Λιμενικού τραυμάτισε 42χρονη

Αγρίνιο: Οδηγός ήρθε στα χέρια με άντρα που βγήκε από το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του