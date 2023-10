Κόσμος

Δυτική Όχθη: Η Γαλλία καταδίκασε τις επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων σε βάρος Παλαιστινίων

Περισσότεροι από 100 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου.

Η Γαλλία καταδίκασε σήμερα την «απαράδεκτη βία» εκ μέρους των Ισραηλινών εποίκων σε βάρος των Παλαιστίνιων της Δυτικής Όχθης και ζήτησε να σταματήσουν αυτές οι ενέργειες.

«Η Γαλλία καλεί τις ισραηλινές αρχές να λάβουν αμέσως μέτρα για να προστατευθεί ο παλαιστινιακός πληθυσμός» από ενέργειες σαν αυτές που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Κούσρα και την Ελ Σαουίγια, οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο πολλών Παλαιστίνιων ή την εκτόπιση των κατοίκων, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Το Σάββατο ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από Ισραηλινό έποικο στο χωριό Σαουίγια, κοντά στη Ναμπλούς. Άλλοι τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στις 11 Οκτωβρίου στην Κούσρα, σε επίθεση ένοπλων Ισραηλινών εποίκων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

