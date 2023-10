Κόσμος

Μπελέρης: Το Ανώτατο Δικαστήριο υπερασπίζεται τους διεφθαρμένους

Η ανακοίνωση του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας μέσα από τις αλβανικές φυλακές, όπου κρατείται.

-

Ανακοίνωση μέσα από τις αλβανικές φυλακές όπου κρατείται εξέδωσε το βράδυ της Κυριακής ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας, Φρέντη Μπελέρης, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις στην εκδίκαση της υπόθεσής του από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η ανακοίνωση του Φρέντη Μπελέρη

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΥΣ

«Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν 30 ημέρες από την απόφαση του Πρωτοδικείου Δυρραχίου, το οποίο παρέπεμψε την υπόθεση για εξέταση στο Ανώτατο Δικαστήριο προκειμένου να καθορίσει ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για να εξετάσει το αίτημα μου για χορήγηση ειδικής άδειας/εξουσιοδότησης προκειμένου να ορκιστώ Δήμαρχος Χιμάρας, δεν έχει ακόμη ληφθεί απάντηση ή καθοριστεί ημερομηνία δίκης.

Αν και η υπόθεση πρωτοκολλήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 16.10.2023 και το Δικαστήριο έχει υποχρέωση να εκφραστεί εντός 5 ημερών για να καθορίσει το αρμόδιο δικαστήριο που θα εξετάσει το αίτημά μου για τη χορήγηση άδειας / ειδικής εξουσιοδότησης προκειμένου να ορκιστώ ως Δήμαρχος Χιμάρας, με εξαιρετική αδιαφορία, ο Εισηγητής κρατάει την υπόθεση στο συρτάρι.

Αυτές οι άνευ προηγουμένου καθυστερήσεις με βαρύτατες συνέπειες για την κοινότητα της Χιμάρας, τους ψηφοφόρους και τους κατοίκους που περιμένουν την αλλαγή στην αυτοδιοίκηση, την οποία εξέφρασαν με ελεύθερη βούληση μέσω ψηφοφορίας, καθυστερούν την υπόθεση χωρίς να υπάρχει καμία νομική αιτιολόγηση.

Οι δικαστές που αγνοούν τις διαδικαστικές προθεσμίες και διαστρεβλώνουν το νόμο, δυστυχώς, ακόμη και στην ανώτατη δικαστική αρχή της Αλβανίας, ως μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, παρατείνουν στην πραγματικότητα τη θητεία του πιο διεφθαρμένου και απεχθούς Δημάρχου Χιμάρας σε αυτά τα 30 χρόνια πλουραλισμού.

Αυτή η «λησμοσύνη» με το φάκελό μου, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων τελείως παράλογων αποφάσεων που δεν βασίζονται στο νόμο, αντίθετες με τις θεμελιώδεις αρχές που επικυρώνονται στο Σύνταγμα, όπου η κυριαρχία στη Δημοκρατία της Αλβανίας ανήκει στον λαό και ο λαός ασκεί την κυριαρχία του είτε μέσω των εκπροσώπων του ή άμεσα, έχουν μόνο μια εξήγηση: τμήματα της δικαιοσύνης έχουν τεθεί στην υπηρεσία της πολιτικής και χρησιμοποιούνται για την υπεράσπιση του διεφθαρμένου συστήματος τοπικής αυτοδιοίκησης στη Χιμάρα.

Θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι αυτή η δικαστική διαμάχη δεν αφορά μόνο εμένα ως άτομο, ούτε απλώς το αξίωμα του Δημάρχου, αλλά την ίδια τη Χιμάρα, την ελεύθερη ψήφο και τη δημοκρατία!

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΡΕΝΤΗΣ ΜΠΕΛΕΡΗΣ

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΜΑΡΑΣ»

