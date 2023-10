Αθλητικά

WTA Finals: Κακό ξεκίνημα για τη Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε από την Νο 1 παίκτρια της Παγκόσμιας Κατάταξης.

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με 2-0 σετ από την Αρίνα Σαμπαλένκα στην πρεμιέρα του WTA Finals. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να αντιμετωπίσει το Νο1 της Παγκόσμιας κατάταξης και ηττηθηκε κερδίζοντας μόλις ένα game (6-0,6-1).

Ο αγώνας δεν χρήζει ανάλυση με την Σάκκαρη πλέον να συγκεντρώνεται στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια του ομίλου, απέναντι σε Ριμπάκινα και Πεγκούλα. Η Αμερικανίδα νωρίτερα είχε νικήσει 2-0 την αθλήτρια από το Καζακστάν.

Σε περίπτωση που η Σαμπαλένκα σημειώσει δύο φυσιολογικές νίκες και η Σάκκαρη νικήσει τα εναπομείναντα παιχνίδια, τότε θα προκριθεί στην νοκ άουτ φάση.

