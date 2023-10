Πολιτική

Γεωργιάδης: Το μέτρο του 5% στα σούπερ μάρκετ έχει αρχίσει να αποδίδει (βίντεο)

Ο Υπουργός Εργασίας στο «Καλημέρα Ελλάδα» για τις συντάξεις, την ακρίβεια και την Μέση Ανατολή.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο Υπουργός Εργασίας. Ο Υπουργός μίλησε μεταξύ άλλων για τις συντάξεις, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του πληθωρισμού αλλά και την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Για τις αποζημιώσεις των 534 ευρώ στους πληγέντες της κακοκαιρίας στη Θεσσαλία ανέφερε πως "αυτή την εβδομάδα θα πάρουν τα χρήματα οι περισσότεροι"

Για την πλήρη κατάργηση της παρακράτησης στη σύνταξη των εργαζόμενων συνταξιούχων ο κ. Γεωργιάδης είπε πως "θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2024" ενώ τόνισε πως "πλέον με τον νέο νόμο τα ένσημα που θα πληρώνονται θα προστίθενται στην σύνταξη αυξάνοντάς την" αναφέροντας παράλληλα πως "προϋπόθεση για την έκδοση σύνταξης είναι η παύση της εργασίας".

Ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος στην αντιμετώπιση της ακρίβειας στη χώρα είπε πως "το Kαλάθι του Νοικοκυριού πήρε δύο χρυσά μετάλλια από τον Economist και πως θα συνεχίσει σίγουρα μέχρι το τέλος του χρόνου" αλλά και πως "το μέτρο του 5% με τα ταμπελάκια σε 233 προϊοντα έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει" επισημαίνοντας την ίδια στιγμή πως "η Ελλάδα είναι στους 5 χαμηλότερους πληθωρισμούς στα τρόφιμα στην Ευρώπη, με πληθωρισμό που αγγίζει το 9,8%"

Όπως είπε "η ακρίβεια αποτελεί τεράστιο ζήτημα αλλά πάμε καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν".

Για το θέμα των πολυεθνικών και της αισχροκέρδειας ανέφερε πως "η Ελλάδα έχει αυστηρούς νόμους και πως η διαφορά τιμολόγησης ανά χώρα στις πολυεθνικές είναι ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα, γιατί πάντα βρίσκουν τρόπο να "ξεγλιστράνε"".

"Μελετούμε τις αυξήσεις χηρείας, μετά από την απόφαση του ΣτΕ και αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο για παρεμβάσεις"απάντησε σε σχετικό ερώτημα και χαρακτήρισε τις συντάξεις χηρείας ως το πιο "σύνθετο θέμα που έχω κληρονομήσει" ενώ για το επίδομα είπε πως "είναι παράνομο να είναι ενσωματωμένο στο μισθό"

Αναφορικά με τη στάση της Ελλάδας στο ψήφισμα του ΟΗΕ ο Υπουργός είπε πως "η Ελλάδα ψήφισε ό,τι και η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, λέγοντας "ΝΑΙ" στην προστασία των αμάχων αλλά χωρίς να κάνε στα στραβά μάτια σε αυτό που έγινε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου" ενω τόνισε πως "οι νεκροί άμαχοι και τα νεκρά παιδιά είναι συνέχεια των θυμάτων στη Χαμάς, η οποία κρατά εγκλωβισμένο κόσμο για να μπορεί να το παρουσιάζει στα media τους", ενώ προέτρεψε τις αραβικές χώρες να ανοίξουν τα σύνορά τους για τους αμάχους.

Ενώ στο ζήτημα των ενδεχόμενων μεταναστευτικών ροών από τη Μέση Ανατολή στη χώρα μας τόνισε πως "η Ελλάδα δεν έχει εμπλακεί σε αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν χώρες που έχουν την πίεση που έχουμε εμείς και θα μπορούσαν να δεχτούν ανθρώπους από τις χώρες της Μέσης Ανατολής".

Ολόκληρη η συνέντευξη του κ. Γεωργιάδη:

