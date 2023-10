Κοινωνία

Αρτέμιδα: Ανήλικος δέχθηκε επίθεση από πίτμπουλ – Υπέστη χτύπημα στο κρανίο

Το ανήλικο παιδί έκανε ποδήλατο σε περιοχή της Αρτέμιδας κοντά στο σπίτι του.

Στιγμές τρόμου για 11χρονο στην Αρτέμιδα. Την ώρα που το παιδί έκανε ποδήλατο στον δρόμο έξω από το σπίτι του δέχτηκε επίθεση από πίτμπουλ.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς το πίτμπουλ τον δάγκωσε στο κεφάλι, στο πρόσωπο και τα πόδια. Η ζωή του δεν κινδυνεύει, αλλά τα τραύματά του είναι σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες οι γιατροί διαπίστωσαν ακόμη και τρύπα στο κρανίο από τα δόντια του άγριου σκύλου.

Ο 11χρονος έκανε ποδήλατο, όταν το πίτμπουλ γείτονα για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο ξέφυγε από την περίφραξη του σπιτιού και βρέθηκε έξω χωρίς συνοδό. Όρμησε στο παιδί, το έριξε κάτω από το ποδήλατο και άρχισε να το δαγκώνει αρχικά στα πόδια.

Η μητέρα κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία. Πολλά είναι τα ερωτήματα σχετικά με το πώς βρέθηκε ο σκύλος έξω από την περίφραξη του σπιτιού.

