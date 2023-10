Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Τα παιδιά και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

"Μεγάλη βάση πρέπει να δοθεί στην αντιμετώπιση της παιδικής εγκληματικότητας" είπε η Λίτσα Πατέρα στην αρχή της ενότητας των ζωδίων.

Στη συνέχεια ανέφερε πως "ο Άρης στον Σκορπιό βγάζει τα πιο έντονα συναισθήματα που έχουμε μέσα μας, για αυτό προσοχή και στα παιδιά μας, ενώ η Αφροδίτη στην Παρθένο κάνει καλή σύνοδο που ευνοεί επαγγελματικά και προσωπικά".

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





