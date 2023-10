Life

“Η Μάγισσα”: Καταιγιστικές εξελίξεις στο νέο επεισόδιο (εικόνες)

Κόλπα που γυρίζουν "μπούμερανγκ", αποκαλύψεις αλλά και αναζωπύρωση στις κόντρες, θα μας κρατήσουν συντροφιά στο νέο επειδόσιο.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 17

Το κόλπο της Θεοφανώς και του Φρίξου να ξεσκεπάσουνε τον Βρώτσο, για τη δολοφονία του βρέφους, κινδυνεύει να γυρίσει εναντίον τους.

Τα κόλπα της Μεταξίας οδηγούν τον Τζανή στα άκρα.

Η Ρηνιώ έρχεται πιο κοντά στον Αντρέι και με μια αυθόρμητη κίνησή της θα πει ό,τι δεν τολμάει να ξεστομίσει. Ποια θα είναι η αντίδρασή του;

Ο Αντρέι αποκαλύπτει στον Μιχαήλ τον πραγματικό λόγο που ήρθε στη Μάνη.

Οι συγγενείς ενός ναύτη που έχασε τη ζωή του απ’ το κούρσεμα του Σπήλιου, ζητάνε εκδίκηση και η κατάσταση θα εκτραχυνθεί γι’ ακόμα μια φορά ανάμεσα στις δυο οικογένειες.

Ο Αντρέι με τον Τζανή θα βρεθούν αντιμέτωποι με απρόβλεπτες συνέπειες, ενώ η Θεοφανώ θα έχει μια συζήτηση με τον Μάρκο που θα την σοκάρει.

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

