Οικονομία

Τραμ: Στάση εργασίας την Τρίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες ώρες δεν θα κυκλοφορήσουν τα τραμ, λόγω εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης του σωματείου.

-

Χωρίς τραμ θα μείνει η Αθήνα την Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2023, από τις 10:00 έως τις 13:00, λόγω στάσης εργασίας των εργαζομένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί λόγω εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης του σωματείου.

Οπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση:

"Το Δ.Σ. του Σωματείου Ηλεκτροδηγων Τραμ Αττικής την ΤΡΙΤΗ 31/10/2023 θα πραγματοποιήσει Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση με στάση εργασίας από τις 10:00 έως και τις 13:00 με τα εξής θέματα:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΤΩΝ 2021- 2023. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2023. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2023. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2021-2023 – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 2021-2023 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2023 - 2025. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ".

Ειδήσεις σήμερα:

Μάθιου Πέρι: Το πρώτο μήνυμα της οικογένειας

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο άνδρας που έπνιξε την κόρη του

Φλόριντα: Μαζικοί πυροβολισμοί σε γιορτή Halloween (βίντεο)