“Παγιδευμένοι”: sneak preview από το επεισόδιο της Δευτέρας (βίντεο)

Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι".

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30, για να γράψουν τον Β’ συγκλονιστικό κύκλο τους.

Ο μυστηριώδης κόσμος τους γκρεμίζεται και χτίζεται από την αρχή. Χτίζεται με ηθικά διλήμματα, συναισθηματικά αδιέξοδα, προδοσία και οδυνηρές απώλειες.

Απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1: Τα λόγια και η σιωπή… Στην ίδια πόλη, ο Δημήτρης και η Άννα είναι τόσο μακριά ο ένας από τον άλλον, όμως, τόσο κοντά στον κίνδυνο και την απόγνωση…

Sneak preview:

«Ζούσε μόνο ένα άτομο σ’ αυτή την πόλη;

Απ’ όταν έφυγες είναι κενή.»

Οζντεμίρ Ασάφ

Δευτέρα 30 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 9

Η αιχμαλωσία φέρνει την Άννα αντιμέτωπη με την τραγική αλήθεια των όσων πέρασε η Κατερίνα. Προσπαθώντας να κρατηθεί από τη λογική, κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους αιχμαλώτους. Η ψυχική τους κατάσταση, όμως, έχει αρχίσει να ξεφεύγει. Θα καταφέρει η Άννα να μη χάσει το μυαλό της εκεί μέσα;

Ο Σταύρος παλεύει με την ίδια του τη συνείδηση για όσα ήταν έτοιμος να κάνει και οδηγεί τον εαυτό του στα όρια. Η Αγγελική βρίσκεται σε αδιέξοδο για το πώς να τον βοηθήσει.

Η Χρύσα χαίρεται τον καινούργιο της έρωτα με τον Περικλή. Είναι, όμως, τα πράγματα όπως φαίνονται;

Εντωμεταξύ, ο Θοδωρής πλησιάζει όλο και πιο κοντά στον εντοπισμό του Άκη, με τη βοήθεια των κοριτσιών.

Ο Δημήτρης δεν έχει ακόμα καταλάβει την απαγωγή της Άννας. Τι θα κάνει όταν θα το συνειδητοποιήσει; Θα καταφέρει να βρει πού είναι και τι της έχει συμβεί;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

