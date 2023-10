Πολιτισμός

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Συνέδριο για την κλιματική αλλαγή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλύθηκαν διεξοδικά οι καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, ενώ διατυπώθηκαν μια σειρά από καινοτόμες δράσεις και ενέργειες για την αντιμετώπισή της,

-

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε διεθνές συνέδριο για την κλιματική αλλαγή με συμμετοχή κορυφαίων στελεχών Εθνικών Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου από Ευρώπη και Κεντρική Ασία

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023, διοργάνωσε με τεράστια επιτυχία διεθνές συνέδριο, με τίτλο: «Consultative Leadership Meeting», στην κεντρική αίθουσα του Ξενοδοχείου «Titania», παρουσία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιου Αυγερινού, της Αντιπροέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου, Natia Loladze και κορυφαίων στελεχών από 30 Εθνικούς Συλλόγους Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναλύθηκαν διεξοδικά οι καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, ενώ διατυπώθηκαν μια σειρά από καινοτόμες δράσεις και ενέργειες για την αντιμετώπισή της, καθώς και για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των Εθνικών Συλλόγων είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ιδέες και πρακτικές που εφαρμόζουν στις χώρες τους σε μείζονος σημασίας θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή, το μεταναστευτικό ζήτημα, η αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων κ.α. Σημειώνεται ότι εισηγήσεις στο συνέδριο έκαναν η Διευθύντρια Συντονισμού & Επικοινωνίας Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Περιφερειακών Τμημάτων ΕΕΣ κα Ευγενία Γκόγκου και ο εθελοντής Ναυαγοσώστης του Ε.Ε.Σ, κ. Δημήτρης Χαλιώτης.

Την ημερίδα του Ε.Ε.Σ. τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Δημήτρης Καιρίδης. Αμφότεροι στάθηκαν στην αναγεννητική πορεία που διανύει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπό την ηγεσία του Προέδρου, Dr. Αντώνιου Αυγερινού, αλλά και στον πλουραλισμό δράσεων που υλοποιεί σε όλη την Ελλάδα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, προτείνοντας ταυτόχρονα ασφαλείς μεθόδους και πρακτικές για την αντιμετώπισή της.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσία: Πλήθος εισέβαλλε στο αεροδρόμιο Νταγκεστάν αναζητώντας Ισραηλινούς (βίντεο)

Εξάρχεια: Επίθεση κατά των ΜΑΤ με πέτρες και μπουκάλια

Μπελέρης: Το Ανώτατο Δικαστήριο υπερασπίζεται τους διεφθαρμένους