Πολιτική

Κασσελάκης: Συναντήσεις με πολιτικούς αρχηγούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα συναντηθεί ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

-

Το πρωί της Τετάρτης θα συναντηθούν για πρώτη φορά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης η συνάντηση έχει προγραμματισθεί για τις 10 το πρωί, μεθαύριο και θα γίνει στο γραφείο του κ. Μητσοτάκη, στη Βουλή.

Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης, είπε, «Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου, στις 10:00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο γραφείο του στη Βουλή με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανο Κασσελάκη».

Π κ. Κασσελάκης, θα συναντηθεί και με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, Σύμφωνα με πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, «το γραφείο του κ. Κασσελάκη απηύθυνε επισήμως στο γραφείο του κ. Ανδρουλάκη πρόσκληση σε συνάντηση. Πρόκειται για μια εθιμοτυπική συνάντηση στην οποία ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα ανταποκριθεί. Από πλευράς ΠΑΣΟΚ έχει ζητηθεί η συνάντηση να πραγματοποιηθεί στα τέλη της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, θα μεταβεί αύριο στις 9:30 π.μ. στον Άρειο Πάγο και θα συναντηθεί με την εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου, Γεωργία Αδειλίνη, σύμφωνα με κομματικές πηγές.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσία: Πλήθος εισέβαλλε στο αεροδρόμιο Νταγκεστάν αναζητώντας Ισραηλινούς (βίντεο)

Εξάρχεια: Επίθεση κατά των ΜΑΤ με πέτρες και μπουκάλια

Μπελέρης: Το Ανώτατο Δικαστήριο υπερασπίζεται τους διεφθαρμένους