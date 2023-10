Κόσμος

Ιράκ – Συρία: Χτυπήματα κατά αμερικανικών στόχων από φιλοϊρανικές ομάδες

Η Τεχεράνη στέλνει μηνύματα ότι το Ισραήλ έχει «περάσει τις κόκκινες γραμμές» στη Γάζα. Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι δεν έχουν σχέδια να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στο Ισραήλ και την Γάζα.

Οι αμερικάνικες δυνάμεις έχουν δεχθεί τις τελευταίες εβδομάδες 14 χτυπήματα σε βάσεις τους σε Ιράκ και 9 χτυπήματα στην Συρία από φιλοϊρανικές ομάδες και έχει απαντήσει με αεροπορικές επιδρομές από μαχητικά αεροσκάφη που απογειωθήκαν από τα δυο αεροπλανοφόρο που έχουν σταλεί στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας.

Η Τεχεράνη στέλνει μηνύματα ότι το Ισραήλ έχει «περάσει τις κόκκινες γραμμές» στη Γάζα. Ο Νασέρ Κανανί εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι «Θερίζετε ό,τι σπέρνετε. Η στήριξη και η πρόκληση έντασης προκαλούν αντίδραση» υπονοώντας τις πολιτοφυλακές που χρηματοδοτεί το Ιράν στην ευρύτερη περιοχή.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου έκανε λόγο για επερχόμενο «ισχυρό» μήνυμα αποτροπής στο Ιράν. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι το Ιράν μπορεί να μην έχει τον πλήρη έλεγχο των πολιτοφυλακών της περιοχής.

Χθες η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις τόνισε ότι «οι ΗΠΑ δεν έχουν σχέδια να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στο Ισραήλ και την Γάζα».





