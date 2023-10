Οικονομία

Εύσημα για την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας από κινεζικούς οίκους

Η κινεζική πλευρά εκτιμά ότι η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα θα συμβάλλει σημαντικά στην προσέλκυση Κινεζικών επενδύσεων στην ελληνική αγορά.

Συγχαρητήρια διακοίνωση απέστειλε σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η πρεσβεία της Κίνας μετά την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας από δύο από τους μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας της Κίνας.

‘όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ: Η αναβάθμιση από τους δύο οίκους αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της Κίνας στη βελτιωμένη οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, τους μειωμένους κινδύνους στο τραπεζικό της σύστημα, τη δυναμική των μεταρρυθμίσεων καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, στις 27 Οκτωβρίου ο οίκος China Lianhe Credit Rating Co. (Lianhe Credit) αναβάθμισε την αξιολόγηση της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα ‘ΒΒΒ' από ‘ΒΒΒ-‘ με σταθερές προοπτικές. Στις 26 Οκτωβρίου ο κινεζικός οίκος Chengxin Credit Rating Group αναβάθμισε επίσης την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας σε 'ΒΒ+’ από ‘Β-‘ με σταθερές προοπτικές.

Η κινεζική πλευρά εκτιμά ότι η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα θα συμβάλλει σημαντικά στην προσέλκυση Κινεζικών επενδύσεων στην ελληνική αγορά και θα έχει θετικό αντίκτυπο στο δυναμικό της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας των δύο χωρών.

