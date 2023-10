Κόσμος

Ισραήλ - Χαμάς: Όμηροι εκλιπαρούν για την ζωή τους (βίντεο)

Συγκλονίζει το βίντεο με τις τρεις γυναίκες που είναι όμηροι στα χέρια των ένοπλων της Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου. Τι δηλώνει ο Νετανιάχου,

Η παλαιστινιακή Χαμάς δημοσιοποίησε σήμερα βίντεο με τρεις γυναίκες που εμφανίζονται ως όμηροι μεταξύ αυτών που αιχμαλωτίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας μετά την αιματηρή, πρωτοφανούς έκτασης, επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Σε αυτό το βίντεο των 76 δευτερόλεπτων, που δημοσιοποιήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς με τον τίτλο «ορισμένοι κρατούμενοι Σιωνιστές απευθύνουν μήνυμα στον (Μπενιαμίν) Νετανιάχου και την κυβέρνησή του», μπορεί να δει κανείς μία από αυτές τις τρεις γυναίκες να καλεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να καταλήξει σε ανταλλαγή αιχμαλώτων με το ισλαμιστικό κίνημα προκειμένου να αφεθούν ελεύθερες.

???????? | AHORA: Al Jazeera: "Al Jazeera ha decidido no mostrar el video de los cautivos liberados por Hamas. En el video, uno de los cautivos se dirigio directamente al primer ministro israeli Benjamin Netanyahu. No esta claro si estas fueron sus palabras o si fue coaccionada". pic.twitter.com/unBpFQJui5 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 30, 2023

?Ο Νετανιάχου καταδικάζει το βίντεο με τις ομήρους που δημοσιοποίησε η Χαμάς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε «βάναυση ψυχολογική προπαγάνδα» το βίντεο που δημοσιοποίησε σήμερα η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς το οποίο δείχνει τρεις γυναίκες οι οποίες παρουσιάζονται ως όμηροι που κρατούνται μετά την αιματηρή επίθεση που διαπράχθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

«Στρέφομαι προς τη Γελένα Τρουπάνοφ, την Ντανιέλε Αλόνι και τη Ριμόν Κιρστ οι οποίες απήχθησαν από τη Χαμάς που διαπράττει εγκλήματα πολέμου (...) Οι καρδιές μας είναι μαζί σας και με όλους τους άλλους απαχθέντες», πρόσθεσε σε μια ανακοίνωση.

Σε αυτό το βίντεο των 76 δευτερόλεπτων, που δημοσιοποιήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς με τον τίτλο «ορισμένοι κρατούμενοι Σιωνιστές απευθύνουν μήνυμα στον (Μπενιαμίν) Νετανιάχου και στην κυβέρνησή του», μπορεί να δει κανείς τις τρεις γυναίκες να κάθονται σε πλαστικές καρέκλες.

Μία από αυτές, καθισμένη στη μέση, καλεί με υψωμένο τον τόνο της φωνής τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να καταλήξει στην ανταλλαγή αιχμαλώτων με το ισλαμιστικό κίνημα προκειμένου να αφεθούν ελεύθερες.

Πολλά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν στον ιστότοπό τους ένα στιγμιότυπο οθόνης, από αυτό το βίντεο λέγοντας ότι δεν θα το δημοσιοποιούσαν, και εκτιμώντας πως τα λόγια που ακούγονται υπαγορεύθηκαν από τη Χαμάς.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ κατηγόρησε χθες, Κυριακή, τη Χαμάς για «ψυχολογική χειραγώγηση» στο θέμα των ομήρων που συνέλαβε αφού η ισλαμιστική οργάνωση δήλωσε πως είναι έτοιμη να τους απελευθερώσει με αντάλλαγμα την απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων που κρατούνται στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των ισραηλινών αρχών, τουλάχιστον 239 όμηροι οι οποίοι συνελήφθησαν από τη Χαμάς κατά την επίθεση που εξαπέλυσε στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Η πρωτοφανούς έκτασης επίθεση οδήγησε στο ξέσπασμα ενός πολέμου που έχει ήδη προκαλέσει χιλιάδες θανάτους.

