Πολιτική

Τουρκικά ΜΜΕ: Έλληνες λιμενικοί χτύπησαν Τούρκους ψαράδες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ η επίθεση έγινε με σιδερολοστούς, αφού οι Τούρκοι ψαράδες πέρασαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

-

Λίγα μόνο 24ωρα αφότου αποχώρησε από την Άγκυρα ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης Δημήτρης Καιρίδης, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επεισόδιο χθες στο Αιγαίο στα ανοιχτά του Κουσάντασι.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κατηγορούν την ελληνική ακτοφυλακή ότι επιτέθηκε με σιδερολοστούς σε Τούρκους ψαράδες.

Τα τουρκικά μέσα παραδέχονται ωστόσο ότι οι Τούρκοι ψαράδες βρίσκονταν ως μη όφειλαν σε ελληνικά χωρικά ύδατα.

Οι Τούρκοι ψαράδες ισχυρίζονται ότι τους παρέσυραν τα νερά στα ελληνικά χωρικά ύδατα ενώ ψάρευαν στο σκάφος του. Πρόκειται για δύο τουρκικά ψαροκάικα, το Αλίμπέκιοϊ και το Μεχμέτ Καπτάν. Υποστηρίζουν ότι αρχικά η ελληνική ακτοφυλακή χτύπησε σπάζοντας τα τζάμια τους με σιδερολοστούς και στη συνέχεια παρενέβη με πιεσμένο νερό πάλι στα τζάμια των ψαροκάικων.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο οι ψαράδες κάλεσαν μέσω ασυρμάτου την τουρκική ακτοφυλακή η οποία απομάκρυνε την ελληνική ακτοφυλακή.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραμ: Στάση εργασίας την Τρίτη

Influencers: Έρχονται έλεγχοι από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Appodixi - Φοροδιαφυγή: Bonus για όσους κάνουν καταγγελία