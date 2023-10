Κόσμος

Ισραήλ: Απελευθερώθηκε δεκανέας που ήταν όμηρος της Χαμάς (εικόνες)

Η δεκανέας είχε απαχθεί από ένοπλους της Χαμάς. Που και πως κατάφεραν να την ελευθερώσουν οι ισραηλινές δυνάμεις.

Την απελευθέρωση μιας ομήρου στη διάρκεια νυχτερινής επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν σήμερα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και η Σιν Μπετ (σ.σ. η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ). Νωρίτερα σήμερα, η Χαμάς δημοσιοποίησε βίντεο με τρεις γυναίκες που παρουσιάζονται ως όμηροι

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, υπογραμμίζουν ότι η δεκανέας του ισραηλινού στρατού Ορί Μεγκιντίς απελευθερώθηκε στη διάρκεια χερσαίας επιχείρησης στον παλαιστινιακό θύλακα.

Είναι καλά στην υγεία της καιήδη συναντήθηκε με την οικογένειά της.

Η δεκανέας του ισραηλινού στρατού είχε απαχθεί από ένοπλους της Χαμάς κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

