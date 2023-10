Παράξενα

Νάπολι – Μίλαν: Θρίλερ με πτώμα στο γήπεδο μετά το ντέρμπι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το θύμα φέρεται να ήθελε να περάσει στο γήπεδο μαζί με έναν φίλο του, χωρίς εισιτήριο, μέσα από τούνελ!

-

Δραματική ανακάλυψη στον απόηχο του χθεσινού (29/10) αγώνα της Νάπολι με τη Μίλαν (2-2) για την Serie A, στο γήπεδο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα».

«Η σορός ενός άνδρα, ενός 42χρονου με καταγωγή από το Μπατσόλι, με καθαρό ποινικό μητρώο, βρέθηκε σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Αστυνομικοί ερευνούν το περιστατικό», αναφέρει χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα της ιταλικής εφημερίδας «corriere dello sport».

Το άψυχο σώμα ανακαλύφθηκε μετά στις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) σε εγκαταλελειμμένο χώρο κάτω από τον τομέα των φιλοξενούμενων του γηπέδου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο άτομα, χωρίς εισιτήρια, προσπαθούσαν να περάσουν στις εξέδρες μέσω τούνελ. Ο φίλος του θύματος είδε την πρόσβασή του να εμποδίζεται από πτώση δοκού και εγκατέλειψε. Ο 42χρονος έπεσε από ύψος περίπου 20 μέτρων και κατέληξε στο έδαφος.

Ειδήσεις σήμερα:

Αρχαιολόγοι: Το ΣτΕ απέρριψε το αίτημά τους για το κτήριο της Ερμού

Εξάρχεια: Επίθεση κατά των ΜΑΤ με πέτρες και μπουκάλια

Μπελέρης: Το Ανώτατο Δικαστήριο υπερασπίζεται τους διεφθαρμένους