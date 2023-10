Κόσμος

Ισραήλ - Νεταναιάχου: Κατηγορηματικό “Όχι” στις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός

Κανείς δεν θα ζητούσε κάτι τέτοιο από τις ΗΠΑ μετά τον βομβαρδισμό του Περλ Χάρμπορ το 1941, σχολίασε, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απέκλεισε σήμερα κάθε ενδεχόμενο παύσης των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας.

Κανείς δεν θα ζητούσε κάτι τέτοιο από τις ΗΠΑ μετά τον βομβαρδισμό του Περλ Χάρμπορ το 1941, σχολίασε. «Οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός είναι εκκλήσεις προς το Ισραήλ να παραδοθεί στη Χαμάς. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», τόνισε ο Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Τελ Αβίβ, προτρέποντας τη διεθνή κοινότητα να ταχθεί στο πλευρό του Ισραήλ, απαιτώντας την «άμεση και άνευ όρων» απελευθέρωση των αιχμαλώτων που κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έκανε επίσης διαχωρισμό μεταξύ της σκόπιμης σφαγής αθώων από τη Χαμάς και των παράπλευρων απωλειών που υπάρχουν σε κάθε πόλεμο, αναφερόμενος στους άμαχους Παλαιστίνιους που έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια των ισραηλινών επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

