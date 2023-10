Αθλητικά

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Στα κίτρινα… το ντέρμπι των “Δικεφάλων”

Η ΑΕΚ ήταν πολύ καλύτερη και πήρε μια δίκαιη νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ που παρουσιάστηκε υποτονικός και δεν απείλησε ουσιαστικά τους γηπεδούχους.

Στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Super League ανέβηκε η ΑΕΚ, που επικράτησε 2-0 του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο Πινέδα στο 17΄ και ο Ελίασον στο 54΄ πέτυχαν τα γκολ των πρωταθλητών που έφτασαν τους 20 βαθμούς, δύο λιγότερους από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών, όποιος τα εκμεταλλεύεται, κερδίζει. Ο Αλμέιδα έκανε ακόμα ένα «τσεκ-ματ» στον Λουτσέσκου, καθώς για δεύτερη φορά στο ίδιο γήπεδο, αναγκάζει τον ΠΑΟΚ να πληρώσει δικά του λάθη και να πάρει μια νίκη πολύ πιο εύκολη απ΄ότι αναμενόταν. Δεν ήταν καν από τους αγώνες εκείνους που η Ένωση αποδείχθηκε καταιγιστική. Έπαιξε πολύ πιο σίγουρα, ο ΠΑΟΚ πιάστηκε αδιάβαστος και το αποτέλεσμα είναι 100% δίκαιο.

Παράλληλα, όμως, μέτρησε και η αποτελεσματικότητα της ΑΕΚ που είχε ελάχιστες –για τα δεδομένα της- τελικές προσπάθειες. Περιόρισε όμως τον ΠΑΟΚ στο απόλυτο «μηδέν» αφού οι φιλοξενούμενοι δεν πραγματοποίησαν ούτε μία αξιόλογη τελική προσπάθεια! Σίγουρα αυτό είναι κάτι που πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό στην προπονητική μαεστρία του Αλμέιδα, ο οποίος διαπίστωσε από την αρχή της σεζόν ότι η ομάδα του αντιμετώπιζε αμυντικό πρόβλημα και κατάφερε να προσαρμόσει το αγωνιστικό προφίλ της ομάδας με τρόπο τέτοιο ώστε να παρουσιάσει μια άμυνα από «γρανίτη».

Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ επιθετικά απείλησε μόνο με τρεις σέντρες και ισάριθμες κεφαλιές. Τίποτα άλλο! Κι όμως, ήταν υπεραρκετό για να «αγγίξει» το γκολ στο 13΄ (κεφαλιά στο δοκάρι του Πόνσε από σέντρα Ελίασον) και να το πετύχει στο 17΄. Μια καταπληκτική ασίστ του Μάνταλου στον ελεύθερο Πινέδα και μια εξίσου υπέροχη κεφαλιά του Μεξικανού, σε μια φάση που ξεκίνησε από λάθος πάσα του Κοτάρσκι.

Ακριβώς ίδια περίπτωση είχαμε και στο δεύτερο γκολ με το Εκόνγκ να «πουλάει» εύκολα τη μπάλα, τον Σιμάνσκι να σεντράρει και τον Ελίασον με εξαιρετικό πλασέ να γράφει το 2-0 στο 54΄. Δύο τελικές στον στόχο, δύο γκολ για τους πρωταθλητές, σε ρεσιτάλ αποτελεσματικού ποδοσφαίρου, οι οποίοι στη συνέχεια δοκίμασαν αρκετές προσπάθειες, πλησιάζοντας τους μέσους όρους τους. Ωστόσο, η σημερινή νίκη ήταν μια αποθέωση των ανασταλτικών ικανοτήτων της Ένωσης και θύμισε ιδιαίτερα τον πρόσφατο τελικό κυπέλλου.

Διαιτητής: Φέλιξ Μπριχ

Κίτρινες: Σιμάνσκι, Γαλανόπουλος, Γκατσίνοβιτς - Ζίβκοβιτς, Μπάμπα, Τάισον, Τόμας

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Σιντιμπέ, Βίντα, Μουκουντί, Μοχαμάντι, Σιμάνσκι (84΄ Γκατσίνοβιτς), Ελίασον (84΄ Άμραμπατ), Γιόνσον (64΄ Γαλανόπουλος), Πινέδα, Μάνταλος (64΄ Τσούμπερ), Πόνσε (84΄ Πιζάρο)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια (46΄ Σάστρε), Νάσμπεργκ (60΄ Κουλιεράκης), Εκονγκ, Μπαμπά, Μειτέ, Οζντόεβ (75΄ Σβαμπ), Αντ. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ντεσπότοφ (60΄ Τάισον), Σαμάτα (75΄ Τόμας).

