Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το “τριφύλλι”… άνθισε στο ΣΕΦ

Νίκη ουσίας, ψυχολογίας και γοήτρου για τους «πράσινους», που έδειξαν ότι τα δεδομένα θα είναι διαφορετικά φέτος, στις μάχες μα τον «αιώνιο» αντίπαλο τους.

Με τον Μήτογλου σε μεγάλα κέφια και double double με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Παναθηναϊκός πέρασε από το ΣΕΦ (54-66), για την 4η αγωνιστική της Basket League και έμεινε μόνος πρώτος και αήττητος στο «ρετιρέ», με 8 βαθμούς.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στις τρεις φορές που έχουν συναντηθεί την τρέχουσα σεζόν κι ενώ είχαν προηγηθεί νίκες των «ερυθρόλευκων» στο Super Cup στη Ρόδο και σε αυτό της Euroleague στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός μείωσε και σε 18-2 το επιμέρους σκορ ανάμεσα στις δύο ομάδες σε όλες τις διοργανώσεις, στις τελευταίες 20 συναντήσεις.

Σ’ ένα κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι «πράσινοι» πίεσαν στην άμυνα στην 4η περίοδο, όταν έκαναν επιμέρους σκορ 11-21, σ’ ένα διάστημα που οι παίκτες του Ολυμπιακού υπέπεσαν σε σωρεία λαθών, έκαναν... ρεκόρ άστοχων βολών, επιτρέποντας στον Παναθηναϊκό να πάρει το πάνω χέρι.

Ο Κώστας Σλούκας στην πρώτη επιστροφή του στο ΣΕΦ ως παίκτης του Παναθηναϊκού, ήταν -όπως αναμενόταν- στο επίκεντρο των συνθημάτων των φιλάθλων του Ολυμπιακού, από την προθέρμανση, αλλά και καθ’ όσο βρισκόταν στο παρκέ, λόγω της απόφασής του να συνεχίσει την καριέρα του στους «πράσινους» το περασμένο καλοκαίρι. Ήταν καθοριστικός στην 4η περίοδο, ενώ συνολικά είχε 5 πόντους με 0/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Ο Ματίας Λεσόρ τέλειωσε το ματς με 8 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ 11 πόντους σημείωσε ο Κάιλ Γκάι. Διψήφιος, με 10 πόντους, ήταν και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Από τον Ολυμπιακό που πλέον μετρά 7 βαθμούς, ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος είχε 14 πόντους και 11 πρόσθεσε ο Κέιναν. Ουσιαστικά, ο Ολυμπιακός έχασε το ματς από την επιθετική δυστοκία του, καθώς δεν πήρε σκορ ούτε από τους ψηλούς ούτε από τους κοντούς του.

Χωρίς τους Λουκ Σίκμα και Σακίελ ΜακΚίσικ παρατάχθηκαν οι «ερυθρόλευκοι». Με απουσίες ήταν και ο Παναθηναϊκός, αφού εκτός δωδεκάδας ήταν οι Παπαπέτρου, Βιλντόσα και Μαντζούκας.

Τα δεκάλεπτα: 12-11, 31-28, 43-45, 54-66

Διαιτητές: Πουρσανίδης Γ., Καρπάνος, Θεονάς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Ουίλιαμς-Γκος 14 (1), Κέινααν 11 (3), Λαρεντζάκης 5 (1), Φαλ 2, Παπανικολάου 5, Μπραζντέικις 2, Πίτερς 7 (1), Μιλουτίνοβ 6

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Γκάι 11 (3), Μωραϊτης, Μπαλτσερόφσκι, Σλούκας 5, Σαμοντούροβ, Γκραντ 8, Λεσόρ 8, Γκριγκόνις 4, Ερνανγκόμεθ 10 (2), Μήτογλου 20 (2)

