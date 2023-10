Κοινωνία

Εξάρχεια: Επεισόδια μετά την πορεία για τον τραυματισμό της 16χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε προσαγωγές και συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί, στην διάρκεια των έκτροπων, μετά από την πορεία στο κέντρο της Αθήνας, κατά της αστυνομικής βίας.

-

(εικόνα αρχείου)

Σκηνικό έντασης στήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στα Εξάρχεια, μετά από την πορεία για τον τραυματισμό της 16χρονης στο Νέο Ηράκλειο.

Μετά την ολοκλήρωση της πορείας και αφού είχαν δοθεί στην κυκλοφορία οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, ομάδα αγνώστων έριξε πέτρες και μολότοφ κατά αστυνομικών.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με χημικά.

Η ένταση δημιουργήθηκε στη συμβολή των οδών Ζωοδόχου Πηγής και Σόλωνος και στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους με Κωλέττη, όπου περίπου 300 άτομα έστησαν οδοφράγματα.

Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 5 προσαγωγές και 3 συλλήψεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Καράτε: Ο Στέφανος Ξένος στον ΑΝΤ1 για το χρυσό μετάλλιο (βίντεο)

Μάθιου Πέρι: Το πόρισμα του ιατροδικαστή

Αρτέμιδα: Πίτμπουλ επιτέθηκε σε ανήλικο - Του έκανε τρύπα στο κρανίο με τα δόντια του