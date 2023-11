Life

“Ο Πρώτος από εμάς”: γάμοι, λάθη και απιστίες στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Η δραματική κομεντί του ΑΝΤ1 μας προσφέρει ξεχωριστές στιγμές και συγκινήσεις. Πάρτε μια γεύση από τα νέα επεισόδια.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου, και την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου στις 22:30, με δύο νέα επεισόδια γεμάτα συγκίνηση και χιούμορ και τη συναρπαστική συνέχεια της ιστορίας του Άλκη και των υπόλοιπων φίλων της αγαπημένης παρέας!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Τετάρτη 1η Νοεμβρίου - Επεισόδιο 12

Η Έλενα θέλει να απολύσει τη Μάρθα μετά από ένα λάθος που έκανε στο γραφείο. Η Σοφία παλεύει με τα συναισθήματά της όταν μαθαίνει, με τον χειρότερο τρόπο, πως ο Νώντας έχει γυναίκα και ότι μάλιστα περιμένει παιδί μαζί της. Η Έλσα απογοητεύεται από τη στάση του Τάσου που την αποφεύγει και που της υπενθυμίζει συνεχώς πως έχει κοπέλα. Η Αθηνά ανησυχεί για τον Άλκη καθώς την παράκουσε και έθεσε σε κίνδυνο την υγεία του. Η Έλενα προσπαθεί να αποτρέψει την Κάτια από το να παντρευτεί τον Έβαν. Η γυναίκα του Νώντα βλέπει τον Νώντα και την Σοφία να φιλιούνται μέσα στο αυτοκίνητο. Τους ακολουθεί και φτάνει στο σπίτι της Σοφίας όπου της ανοίγει ο Κοσμάς. Ο γάμος του Έβαν και της Κάτιας είναι σε εξέλιξη, όμως η Κάτια δείχνει να το έχει μετανιώσει. Τελευταία στιγμή, μπροστά σε όλους τους καλεσμένους είναι έτοιμη να ακυρώσει τα πάντα…

Πέμπτη 2 Νοεμβρίου – Επεισόδιο 13

H Κάτια τελικά λέει το «ναι» βγάζοντας από την άσχημη θέση τον Έβαν που για λίγο πίστεψε ότι δεν ήθελε να τον παντρευτεί. Η Έλενα και ο Νικόλας θα τσακωθούν για ακόμη μία φορά και η αιτία είναι τα μυστικά που κρατάει ο ένας από τον άλλον. Ο Άλκης αισθάνεται για πρώτη φορά καλά με την επίσκεψη του πατέρα του και μάλιστα παίρνει κουράγιο από τα λόγια του. Η Κάτια έχει φύγει για το ταξίδι του μέλιτος, αλλά σκέφτεται συνεχώς τον Άλκη που έχει ξεκινήσει τις ακτινοθεραπείες. Ο Άλκης απομονώνεται κατά τη διάρκεια των θεραπειών και δεν δέχεται να δει κανέναν. Όλοι ανησυχούν, δεν ξέρουν με ποιον τρόπο να τον προσεγγίσουν και τι να του πουν. Τελικά ο Νικόλας και ο Φίλιππος πηγαίνουν στο σπίτι του «πραξικοπηματικά» με τον Άλκη να τους διώχνει και να ξεσπά σε κλάματα.

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης. Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

