ΟΦΗ – Ολυμπιακός: Απόδραση… από το Γεντί Κουλέ

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Ηράκλειο και επέστρεψε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η κλάση και η ποιότητα του Ντάνιελ Ποντένσε έκαναν τη... διαφορά για τον Ολυμπιακό στο «Θ. Βαρδινογιάννης», οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» σε ένα μεγάλο διπλό επί του ΟΦΗ με 2-0 στο τελευταίο παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής της Super League. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, που σημείωσε και τα δύο τέρματα των Πειραιωτών (πιάνοντας στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ τους Μορόν και Ελ Κααμπί), «υπέγραψε» μία πολύ σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό «χτυπώντας» στο 10’ και στο 54’. Κι απλοποίησε τα πράγματα για την ομάδα του Ντιέγκο Μαρτίνεθ που ανέβηκε ξανά στη 2η θέση, περιμένοντας το αποτέλεσμα της έφεσης που άσκησε για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο γήπεδο με διάθεση να κυριαρχήσει απ’ το ξεκίνημα και μόλις στο 10’ έφτασε στο γκολ. Ο Κίνι από τα δεξιά έκανε το γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Μασούρας με ωραία κίνηση είδε τον Ποντένσε στο δεύτερο δοκάρι, ο οποίος πλάσαρε με τη μία κι έκανε το 1-0.

Μέχρι το ημίχρονο, όλες οι καλές στιγμές στο ματς ανήκαν στον Ολυμπιακό, που έχασε σημαντικές ευκαιρίες με τους Γιόβετιτς (29’ άουτ) και Μασούρα (45’ άουτ).

Στο 54’ ο Βούρος έκανε το λάθος γύρισμα, ο Γιόβετιτς πήρε την κατοχή από τα αριστερά, γύρισε στον Ποντένσε κι εκείνος προ κενής εστίας έκανε το 2-0 για τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να απειλούν, δημιουργώντας κι άλλες ευκαιρίες με τους Μασούρα (60’ πλασέ λίγο άουτ), Γιόβετιτς (64’ απόκρουση του Μπάουμαν σε απευθείας φάουλ). Η μοναδική «απάντηση» του ΟΦΗ ήταν δύο καλές στιγμές με τους Τοράρινσον στο 70’ και Τοράλ στο 72’ που έφυγαν λίγο άουτ και δεν άλλαξαν τα δεδομένα στον αγώνα...

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

Κίτρινες: 63’ Γκλάζερ - 56’ Μαντί Καμαρά, 69’ Πορόζο, 73’ Ρέτσος

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μπάουμαν, Βούρος, Πασαλίδης, Καρώ (46’ Αμπάντα), Τοράρινσον, Λάρσον (79’ Μαρινάκης), Μεγιάδο, Γκλάζερ, Γκαγέγος (67’ Τοράλ), Μπάκιτς (25’ λ.τρ. Λουίζ Φελίπε), Ντίκο (67’ Ριέρα).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντιέγκο Μαρτίνεθ): Πασχαλάκης, Κίνι, Πορόζο, Ρέτσος, Ορτέγκα, Έσε, Μαντί Καμαρά (83’ Σκάρπα), Ποντένσε (83’ Καρβάλιο), Σολμπάκεν (65’ Μπιέλ), Μασούρας (76’ Αλεξανδρόπουλος), Γιόβετιτς (65’ Ελ Κααμπί).

