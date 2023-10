Υγεία - Περιβάλλον

Αρτέμιδα - Επίθεση σκύλου σε 11χρονο: τον δάγκωσε σε κεφάλι και αυχένα (βίντεο)

Τι αναφέρει ο πατέρας του τραυματισμένου παιδιού στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα του ΑΝΤ1. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του 11χρονου.

Άγρια επίθεση δέχτηκε ένα παιδί 11 χρόνων στην Αρτέμιδα από πίτμπουλ.

Ο σκύλος επιτέθηκε στο παιδάκι ενώ εκείνο έκανε ποδήλατο και το τραυμάτισε στο πρόσωπο και το κεφάλι ενώ είχε και σοβαρά τραύματα στο κρανίο.

Ο πατέρας του 11χρονου, μίλησε για την επίθεση που δέχτηκε ο 11χρονος γιος του στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1.

“Το παιδί πάει λίγο καλύτερα, χειρουργήθηκε κατευθείαν την ημέρα που τον πήγαμε”, είπε σχετικά ο πατέρας του 11χρονου.

"Το παιδί προσπαθούσε να φύγει από το σκυλί… έβαλε το χέρι στο στόμα του τέσσερις φορές. Έφτασε μέχρι το στομάχι του σκύλου", περιέγραψε ο πατέρας.

Όπως είπε, το παιδί έκανε ότι ήταν αναίσθητο και έφυγε το πιτμπουλ όμως όταν κουνήθηκε λίγο επέστρεψε και του ξαναεπιτέθηκε.

Όπως είπε το παιδάκι έκανε ποδήλατο στην περιοχή και το σκυλί ήταν ελεύθερο εκείνη την ώρα.

