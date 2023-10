Ασταμάτητος ο Αντετοκούνμπο σφράγισε τη νίκη για τους Μπακς (εικόνες)

Αθλητικά

Ο "Greek Freak" ήταν ο κορυφαίος παίκτης των Μπακς σε μία εντυπωσιακή εμφάνιση.

Ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, χαρίζοντας τη νίκη για τα "ελάφια" κόντρα στους Χιτ.

Αντέδρασαν μετά τη βαριά ήττα από τους Χοκς οι Μπακς. Το Μιλγουόκι επικράτησε με 120-114 των Χιτ και έτσι ανέβηκε στo 2-1, ρίχνοντας το Μαϊάμι στο 1-3.

Κορυφαίος για τα "ελάφια" ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού σταμάτησε στους 33 πόντους, ενώ είχε 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ σε 31 λεπτά συμμετοχής, με 11/18 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 8/11 βολές.

Οι Μπακς που ψάχνονται λίγο στο ξεκίνημα της σεζόν, πήραν μια σημαντική νίκη για τη συνέχεια κόντρα σε μια ομάδα που τους δυσκολεύει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά στα play-offs.

Η ομάδα από το Μιλγουόκι έφυγε στο +24 στο τέλος του τρίτου δωδεκαλέπτου για το 97-73, ωστόσο το ματς είχε ψωμί ακόμα. Με αντεπίθεση διαρκείας, οι Χιτ μείωσαν σε 115-109 με το καλάθι του Ρόμπινσον, 1:22 για το τέλος. Ο Γιάννης απάντησε για το 118-109, όμως ο Ρόμπινσον έκανε πάλι το 120-114. Τελικά ο Έλληνας σταρ με δύο βολές, έκανε το 121-114 και κλείδωσε το ματς.

