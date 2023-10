Life

“Friends”: Τα “Φιλαράκια” αποχαιρετούν τον Μάθιου Πέρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο μέρες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του συμπρωταγωνιστή τους, οι πρωταγωνιστές της σειράς τον αποχαιρετούν με κοινή τους ανακοίνωση.

-

Με μία λιτή, κοινή τους ανακοίνωση οι οι Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc και David Schwimmer αποχαιρέτισαν τον επί δέκα χρόνια συμπρωταγωνιστή τους, Matthew Perry.

Το καστ της σειράς «Friends», εξέδωσε την ανακοίνωση, την οποία δημοσίευσε το περιοδικό People.

«Είμαστε όλοι τόσο συντετριμμένοι από την απώλεια του Μάθιου. Ήμασταν κάτι περισσότερο από μέλη ενός καστ. Είμαστε μια οικογένεια.

Υπάρχουν τόσα πολλά να πούμε, αλλά αυτή τη στιγμή θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να θρηνήσουμε και να επεξεργαστούμε αυτή την ανεξιχνίαστη απώλεια.

Με τον καιρό θα πούμε περισσότερα, όσο και όταν μπορούμε.

«Προς το παρόν, οι σκέψεις και η αγάπη μας είναι με την οικογένεια του Matty, τους φίλους του και όλους όσους τον αγάπησαν σε όλο τον κόσμο» καταλήγει η ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα της συνεδρίασης

Ασταμάτητος ο Αντετοκούνμπο σφράγισε τη νίκη για τους Μπακς (εικόνες)

Νέα Φιλαδέλφεια: Άνδρας έπνιξε νεογέννητα γατάκια (βίντεο)