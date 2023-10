Πολιτισμός

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 31 Οκτωβρίου

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιες διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες είναι σήμερα.

Σήμερα 31 Οκτωβρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Μαρτύρων Σελεύκου και Στρατονίκης. Επιμάχου του Ρωμαίου, Κοσμά, Σάβα και Στεφάνου. Σελεύκου, Στρατονίκης και Τροφίμου. Οσιομάρτυρος Νικολάου του εν Χίω

Αυτό σημαίνει ότι, γιορτάζουν οι:

Απελλής, Απέλλης

Αμπλίος, Αμπλία

Νάρκισος, Νάρκισσος

Αριστόβουλος, Αριστοβούλη

Στρατονίκη, Στρατή, Νίκη

Επίσης, σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης.

Ανατολή ήλιου στις 6:40 και δύση ήλιου στις 17:28.

Η Σελήνη είναι 17,5 ημερών.

Ο βίος του Αγίου Επίμαχου

Ο Αγιος Επίμαχος καταγόταν από την πόλη Πηλούσιο της Αιγύπτου. Ζούσε την εποχή που ο διοικητής της Αλεξάνδρειας Απελλιανός καταδίωκε τους Χριστιανούς. Ο άγιος κατηγορήθηκε στον διοικητή ως Χριστιανός και συνελήφθη. Ο Απελλιανός τον διέταξε να θυσιάσει στα είδωλα. Όταν ο Άγιος αρνήθηκε διέταξε να τον βασανίσουν. Συγκεκριμένα διέταξε να του σχίσουν τις σάρκες.Την ώρα που οι δήμιοι καταξέσκιζαν τις σάρκες του, ένα κομμάτι αποσπάστηκε από το δέρμα του και έσταξε αίμα στο τυφλό μάτι μίας γυναίκας, η οποία τον συμπονούσε. Τότε ευθύς η γυναίκα απόχτησε φως από το τυφλό της μάτι. Μετά από αυτό το θαύμα ο άγιος Επίμαχος υπέκυψε στα βασανιστήρια και παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο.

Πηγή: ecclesia.gr

