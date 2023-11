Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: Ντύθηκε Χαλκ για να γιορτάσει τη νίκη και το Χάλοουϊν

Μία ιδιαίτερη συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, φανερά επηρεασμένος από το Χάλοουγίν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά από ένα εξαιρετικό παιχνίδι που έκανε με τους Μπακς και κέρδισαν τους Χιτ, είχε... μεγάλα κέφια και γιόρτασε το Χάλογουιν.

Ο "Greek Freak" εμφανίστηκε ντυμένος Χαλκ στη συνέντευξη τύπου μετά το πέρας του αγώνα και άφησε άφωνους τους δημοσιογράφους.

Ο Γιάννης έβαλε τα πράσινα γάντια του Χουλκ και μάσκα και δεν παρέλειψε να απαντά στις ερωτήσεις αλλάζοντας την φωνή μιμούμενος εκείνη του Χαλκ.

Όταν κάθισε στο τραπέζει είπε: «Εντάξει, ξεκινήστε. Μη φοβάστε, πάμε».

The Incredible Hulk himself, Giannis Antetokounmpo steps up for his postgame press conference ?? #FearTheDeer pic.twitter.com/FdcJlHVQNa — 620 WTMJ (@620wtmj) October 31, 2023

