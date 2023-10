Τεχνολογία - Επιστήμη

“The 2night show”: Βουτιά στη γνώση με τον Κωνσταντίνο Λουκόπουλο (βίντεο)

Μια εκπομπή παρέα με το νεαρό επιστήμονα είναι το καλύτερο ταξίδι στην εκλαϊκευμένη αρχαιολογική γνώση.

Ο αρχαιολόγος και youtuber Κωνσταντίνος Λουκόπουλος ή «The Mythologist», ήταν ο καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου τη Δευτέρα 20/10 στην εκπομπή “The 2night show“ που μας κράτησε συντροφιά με τις αφηγήσεις και τις γνώσεις του.

Μιλώντας για το μεγάλο του πάθος για την ελληνική μυθολογία και αρχαία ιστορία, αποκάλυψε μια σειρά από… μύθους που μας συνοδεύουν από τα μαθητικά μας χρόνια. Πώς θα νιώθαμε αν μαθαίναμε ότι ο Δούρειος Ίππος δεν ήταν κρυψώνας στρατιωτών, ότι η Μήδεια δε σκότωσε τα παιδιά της και ότι το Κουτί της Πανδώρας… δεν ήταν κουτί; Ας προσδεθούμε, γιατί η κατεδάφιση μύθων είναι όντως μια ισχυρή διαδικασία που μπορεί να μας κλονίσει, μας βάζει όμως και μια για πάντα στον κόσμο της πραγματικής και παράξενης, επιστημονικά τεκμηριωμένης γνώσης.

Αναφερόμενος στα σημαντικότερα στοιχεία της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς ο αγαπημένος Mythologist τόνισε ότι το μέτρο, η αρετή, η ανδρεία και η φιλία υπήρξαν ό,τι ουσιαστικότερο στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων, και ότι στην πραγματικότητα το σύνολο των αρχαίων μύθων αποσκοπεί με σοφία, απλά και μόνο στο να διδάξουν τη σημασία των αρχών αυτών στις επόμενες γενιές, με τρόπο ευχάριστο, λυρικό, ευφάνταστο και εύληπτο, για να μπορούν να το καταλαβαίνουν άτομα κάθε μορφωτικού επιπέδου, κάθε κοινωνικής τάξης και ηλικίας.

Ιδού ο πλήρης διάλογος του έγκριτου αρχαιολόγου με το Γρηγόρη Αρναούτογλου:

