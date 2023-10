Αθλητικά

Φυλακές Διαβατών: Οπαδοί του ΠΑΟΚ έκαναν γενέθλια σε καταδικασμένο για τη δολοφονία του Άλκη

Οι συγκεντρωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, φώναζαν συνθήματα υπέρ ενός εκ των καταδικασμένων για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Με τα περιστατικά οπαδικής βίας να συνεχίζονται, και αφού υπήρξαν συμπλοκές μεταξύ οπαδών του ΠΑΟΚ και του Άρη στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Τρίτης, δεκάδες οπαδοί του δικέφαλου του Βορρά συγκετνρώθηκαν έξω από τις φυλακές Διαβατών.

Πιο συγκεκριμένα, η αστυνομία πραγματοποίησε 38 προσαγωγές ατόμων, οπαδοί του ΠΑΟΚ που πήγαν έξω από τις φυλακές Διαβατών, στις 12.30 το βραδυ και φώναζαν συνθήματα υπέρ της ομάδας τους και συμπαράστασης σε φυλακισμένο οπαδό, που είχε γενέθλια και είναι καταδικασμένος για τη δολοφονία του Άλκη.

Στη συνέχεια αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι.

Για το φαινόμενο της οπαδικής βίας μίλησε και ο πατέρας του δολοφονημένου Άλκη Καμπανού στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1 το πρωί της Τρίτης.

